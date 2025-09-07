Tarjeta Alimentar de ANSES: 3 claves que tenés que saber en septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar, actualmente denominada Prestación Alimentar, es un beneficio que distribuye la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el objetivo de reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria. En septiembre de 2025 se mantienen los montos y las fechas de pago, que se acreditan de forma conjunta con otras asignaciones sociales.
Los montos de septiembre se mantienen sin cambios respecto de agosto.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
El beneficio alcanza a titulares de:
Se acredita de manera automática junto con estas prestaciones, sin necesidad de realizar una inscripción adicional.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES
De acuerdo con lo informado oficialmente, en septiembre se mantienen los mismos valores que en agosto. Los montos vigentes son:
$52.250 para familias con un hijo o beneficiarias de la Asignación por Embarazo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres o más hijos.
El importe se deposita de forma automática en la misma cuenta en la que se cobra la asignación correspondiente.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El pago de la Prestación Alimentar se realiza junto con las fechas de acreditación de cada prestación. El cronograma está organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
Asignación Universal por Hijo
Los pagos se realizan entre el 8 y el 19 de septiembre, según el número de DNI:
DNI terminados en 0: 8 de septiembre.
DNI terminados en 1: 9 de septiembre.
DNI terminados en 2: 10 de septiembre.
DNI terminados en 3: 11 de septiembre.
DNI terminados en 4: 12 de septiembre.
DNI terminados en 5: 15 de septiembre.
DNI terminados en 6: 16 de septiembre.
DNI terminados en 7: 17 de septiembre.
DNI terminados en 8: 18 de septiembre.
DNI terminados en 9: 19 de septiembre.
Asignación Universal por Embarazo
Los pagos se extienden del 10 al 23 de septiembre:
DNI terminados en 0: 10 de septiembre.
DNI terminados en 1: 11 de septiembre.
DNI terminados en 2: 12 de septiembre.
DNI terminados en 3: 15 de septiembre.
DNI terminados en 4: 16 de septiembre.
DNI terminados en 5: 17 de septiembre.
DNI terminados en 6: 18 de septiembre.
DNI terminados en 7: 19 de septiembre.
DNI terminados en 8: 22 de septiembre.
DNI terminados en 9: 23 de septiembre.
El pago se acredita en conjunto con cada prestación, según cronograma por terminación de DNI.
Pensiones no Contributivas
Los pagos se concretan entre el 8 y el 12 de septiembre:
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre.