Colapinto y el duro balance del 2025 con Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año" Con la coronación de Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dabi, se terminó la temporada de la Fórmula 1 y el argentino fue el único piloto de la parrilla que no logró sumar puntos a lo largo de año, al igual que Jack Doohan, a quien reemplazó en el equipo francés. Por + Seguir en







Colapinto terminó 20° en el Gran Premio de Abu Dabi, apenas una posición por detrás de Gasly

Franco Colapinto se despidió del año 2025 de la Fórmula 1 en la 20° posición con su Alpine y cerró, junto al equipo, una temporada para el olvido. Una vez bajo de su monoplaza, el argentino hizo un duro balance del año. "Gracias a Dios ya terminó este año", se sinceró.

Con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras un año marcado por dificultades deportivas donde fue el único piloto de la parrilla que no logró sumar puntos a lo largo de año, al igual que Jack Doohan, a quien reemplazó en el equipo francés, pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo.

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, señaló el pilarense respecto a lo que fue el 2025.

Al mismo tiempo, reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos. “Queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la próxima temporada.

Embed "GRACIAS A DIOS YA TERMINÓ ESTE AÑO". Franco Colapinto hizo el balance que dejó la temporada 2025 en Alpine.



#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/c3S76n1UI4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025 Colapinto sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.