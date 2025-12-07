Colapinto y el duro balance del 2025 con Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Franco Colapinto se despidió del año 2025 de la Fórmula 1 en la 20° posición con su Alpine y cerró, junto al equipo, una temporada para el olvido. Una vez bajo de su monoplaza, el argentino hizo un duro balance del año. "Gracias a Dios ya terminó este año", se sinceró.
Con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras un año marcado por dificultades deportivas donde fue el único piloto de la parrilla que no logró sumar puntos a lo largo de año, al igual que Jack Doohan, a quien reemplazó en el equipo francés, pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo.
“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, señaló el pilarense respecto a lo que fue el 2025.
Al mismo tiempo, reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos. “Queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la próxima temporada.
Colapinto sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.
Alpine confirmó cuándo y dónde harán la presentación del auto para 2026
Alpine anunció cuándo y dónde hará la presentación del nuevo auto que Franco Colapinto y Pierre Gasly utilizarán a partir del año próximo y buscarán dejar atrás el pésimo año 2025.
Este fin de semana se disputó la última fecha del año en el Gran Premio de Abu Dabi donde ambos pilotos se subieron por última vez al A525 y dejarán atrás un año que amargo y opacado con bajos rendimientos: no logró llegar al podio en toda la temporada y finalizó último en el Campeonato de Constructores con puntos que solo sumó el francés.
“Tenemos algo que mostrarte”, anunciaron en las redes sociales y agregaron la fecha “23.01.2026” en el epígrafe de una foto en la que agregaron “Save the date” (Guardá la fecha, en español). De esta manera, anunciaron que dicha fecha se mostrará cómo será el diseño de los nuevos monoplazas A526 de Colapinto y Gasly. Por primera vez, Alpine utilizará un motor Mercedes.