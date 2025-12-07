7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los 4 pasos claves para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma solicitar este beneficio de forma online.

Por
Anses definió los cuatro pasos clave para solicitar la Prestación por Desempleo.

Anses definió los cuatro pasos clave para solicitar la Prestación por Desempleo.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que se puede solicitar la Prestación por Desempleo mediante 4 simples pasos.
  • El trámite se realiza de forma online en el sitio web oficial del organismo.
  • El monto máximo a cobrar por este beneficio en diciembre será de $335.000.
  • Para acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que a través de solo 4 pasos es posible solicitar la Prestación por Desempleo. Este trámite se realiza de forma online, y para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos.

El aguinaldo se calcula sobre el haber más alto del semestre.
Te puede interesar:

Las 4 cosas que hay que saber sobre el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Desempleo ANSES
El valor de la prestación se calcula en base al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual

El valor de la prestación se calcula en base al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es una asistencia para trabajadores en relación de dependencia, eventuales o de temporada y empleados de la construcción que fueron despedidos sin causa justa, por finalización de contrato o por causas externas, según indica la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 24.013.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, y corresponde al 75% del mejor sueldo que cobró el empleado en los seis meses previos a su despido.

No obstante, el salario no debe ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM, por lo que el pago de este mes será de entre $166.700 y $334.800.

Desempleo ANSES
En este calendario, se especifica el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI.

En este calendario, se especifica el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI.

Requisito para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Las personas que quieran solicitar la Prestación por Desempleo deben cumplir el requisito esencial de estar sin trabajo.

En el caso de los trabajadores que fueron despedidos, deben cumplir también las siguientes condiciones:

  • Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
  • Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
  • Trabajadores de la construcción: tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES

Para solicitar este beneficio, hay que seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar en el sitio web de ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.
  2. Seleccionar la opción de “Prestación por Desempleo”
  3. Indicar el tipo de rubro laboral y completar los datos requeridos.
  4. Cargar la documentación solicitada a través de ANSES.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó cuánto paga por las PNC este mes.

PNC de ANSES: cuánto cobro con aumento y aguinaldo en diciembre 2025

Anses indicó cuál es el grupo que cobra $335.00 este mes. 

ANSES paga $335.000 en diciembre 2025: solo hay que cumplir un requisito

Los montos devueltos por Anses varían según zona y condición.

Atención ANSES: últimos días para entregar la Libreta de la AUH de ANSES

La documentación certifica que se cumplieron salud, vacunación y escolaridad.

AUH de ANSES: por qué el 31 de diciembre 2025 es una fecha determinante

La Libreta AUH certifica controles clave que habilitan el cobro del acumulado anual.

ANSES deposita $796.122 en diciembre 2025 si presentás esta documentación

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 5 de diciembre

Rating Cero

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Neflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 
play

El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es

Su mirada crítica y el carisma de sus protagonistas son sus puntos más altos.
play

Es una comedia súper divertida y la protagoniza Guillermo Francella: está en Netflix

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

últimas noticias

Dos jugadores de la Selección son los futbolistas argentinos más caros.

Quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin del 2025

Hace 7 minutos
Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Hace 18 minutos
play
Esta película fue una gran apuesta de Campanella.

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Neflix: es imperdible

Hace 25 minutos
Un policía chocó a un joven, se dio a la fuga y a las seis horas quiso entregarse, pero tuvo un intercado con la familia y mató a un familiar

Un policía chocó, escapó, volvió para entregarse y mató a un familiar de la víctima

Hace 33 minutos
La disparidad en las tasas que ofrecen los bancos obliga a revisar cada propuesta para evaluar cuál brinda mejores resultados a corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 43 minutos