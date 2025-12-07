Los 4 pasos claves para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma solicitar este beneficio de forma online. Por + Seguir en







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que se puede solicitar la Prestación por Desempleo mediante 4 simples pasos.

El trámite se realiza de forma online en el sitio web oficial del organismo.

El monto máximo a cobrar por este beneficio en diciembre será de $335.000.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES La Prestación por Desempleo es una asistencia para trabajadores en relación de dependencia, eventuales o de temporada y empleados de la construcción que fueron despedidos sin causa justa, por finalización de contrato o por causas externas, según indica la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 24.013.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES El monto de la Prestación por Desempleo se calcula sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, y corresponde al 75% del mejor sueldo que cobró el empleado en los seis meses previos a su despido.

No obstante, el salario no debe ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM, por lo que el pago de este mes será de entre $166.700 y $334.800.

Requisito para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES Las personas que quieran solicitar la Prestación por Desempleo deben cumplir el requisito esencial de estar sin trabajo.

En el caso de los trabajadores que fueron despedidos, deben cumplir también las siguientes condiciones: Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo. Trabajadores de la construcción: tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra. Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES Para solicitar este beneficio, hay que seguir los siguientes pasos: Ingresar en el sitio web de ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. Seleccionar la opción de “Prestación por Desempleo” Indicar el tipo de rubro laboral y completar los datos requeridos. Cargar la documentación solicitada a través de ANSES.