Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene habilitado el subsidio económico que facilita la compra de garrafas en diferentes puntos del país.

El Programa Hogar implementado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto a la Secretaría de Energía garantiza que hogares sin conexión a la red de gas natural puedan acceder a garrafas de 10, 12 o 15 kilos. En septiembre de 2025 pueden acceder aquellas familias que cumplan con los requisitos de ingresos y residencia establecidos , lo que responde a la incógnita de quiénes están habilitados a cobrar el beneficio este mes.

Para ser beneficiario es necesario que en el hogar ningún integrante tenga servicio de gas natural registrado ni esté alcanzado por la Tarifa Social de Gas . Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles o la categoría C del monotributo .

Cuando existe un Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se eleva a tres salarios mínimos o categoría D . En las siguientes provincias y zonas rigen topes especiales:

En estos casos, el límite es de hasta 2,8 salarios mínimos si no hay personas con discapacidad y hasta 4,2 salarios mínimos o categoría E cuando en el hogar existe un CUD.

Cómo saber si cobro el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025

La verificación se realiza en Mi Anses, ingresando con CUIL y clave de la seguridad social, dentro de la sección “Mis Cobros”. Allí se indica si existe un pago pendiente.

Otros canales disponibles son:

La línea telefónica 0800-222-7376 , opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20 horas .

, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de . El correo electrónico [email protected].

Cuánto se cobra por el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025

El monto lo define la Secretaría de Energía y depende de la provincia, cantidad de integrantes del hogar y época del año. Durante los meses de invierno puede sumarse un refuerzo económico.

Existen adicionales si la vivienda tiene más de cinco personas o si el domicilio se encuentra en zonas frías incluidas en la Ley 27.637, que contempla sectores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Salta, Tucumán y todas las provincias del sur.