El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en cinco meses iba a ser padre Juan Manuel De Vita había increpado al efectivo Carlos Peloso por atropellar a su primo y huir. El enfrentamiento le costó la vida.







Carlos Peloso era policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Carlos Peloso mató a balazos a Juan Manuel De Vita en Morón cuando el joven de 19 años lo increpó por haber atropellado a su primo José Luis Zárate y huir. Peloso volvió a escapar después de disparar y dejó tras de sí el cuerpo de De Vita y una familia destrozada.

El joven baleado iba a ser padre en cinco meses, vivía de trabajos ocasionales de albañilería y pintura y todavía no vivía con su novia embarazada.

“Esa chica no tiene consuelo, está mal como nosotros”, contó Sabrina, la pareja de Zárate y prima de De Vita, en TN y agregó: “Ya se estaba preparando para todo, todavía no vivía con la novia”. Según su esposa, Zárate había salido en moto a comprar galletitas para su hijo de tres años y que un vecino le avisó sobre el choque.

“Siempre anda con mi hijo en la moto, los dos son locos de la moto. En otro momento le habría dicho a mi nene para ir juntos”, recordó la joven y añadió: “Con el golpe que tiene mi marido, mi hijo no hubiera sobrevivido. Doy gracias a Dios de que está bien. Tuvo un Dios aparte”.

Cómo fue el enfrentamiento del policía con los familiares Peloso fue reconocido por la gente del barrio y por los familiares de Zárate cuando se entregó en la Comisaría 4° de Morón y volvió a escapar, pero De Vita lo persiguió, le pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada. El policía sacó su arma y le disparó dos voces: el joven murió en el acto en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, según detalló el medio local Primer Plano Online.