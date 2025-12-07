7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en cinco meses iba a ser padre

Juan Manuel De Vita había increpado al efectivo Carlos Peloso por atropellar a su primo y huir. El enfrentamiento le costó la vida.

Por

Carlos Peloso era policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Carlos Peloso mató a balazos a Juan Manuel De Vita en Morón cuando el joven de 19 años lo increpó por haber atropellado a su primo José Luis Zárate y huir. Peloso volvió a escapar después de disparar y dejó tras de sí el cuerpo de De Vita y una familia destrozada.

Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.
Te puede interesar:

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

El joven baleado iba a ser padre en cinco meses, vivía de trabajos ocasionales de albañilería y pintura y todavía no vivía con su novia embarazada.

“Esa chica no tiene consuelo, está mal como nosotros”, contó Sabrina, la pareja de Zárate y prima de De Vita, en TN y agregó: “Ya se estaba preparando para todo, todavía no vivía con la novia”. Según su esposa, Zárate había salido en moto a comprar galletitas para su hijo de tres años y que un vecino le avisó sobre el choque.

“Siempre anda con mi hijo en la moto, los dos son locos de la moto. En otro momento le habría dicho a mi nene para ir juntos”, recordó la joven y añadió: “Con el golpe que tiene mi marido, mi hijo no hubiera sobrevivido. Doy gracias a Dios de que está bien. Tuvo un Dios aparte”.

Cómo fue el enfrentamiento del policía con los familiares

Peloso fue reconocido por la gente del barrio y por los familiares de Zárate cuando se entregó en la Comisaría 4° de Morón y volvió a escapar, pero De Vita lo persiguió, le pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada. El policía sacó su arma y le disparó dos voces: el joven murió en el acto en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, según detalló el medio local Primer Plano Online.

El efectivo volvió a escapar después del tiroteo en su auto particular, pero se lo pudo localizar en Morón Centro y proceder con su detención gracias a las cámaras de seguridad municipales.

La causa está a cargo de la fiscal Valeria Courtade de la UFI N° 3 de Morón. La huida del policía y el manejo que hicieron los efectivos de las pruebas y el cuerpo de De Vita dieron lugar a una pueblada que fue reprimida y terminó con cuatro personas detenidas. Peloso quedó imputado por homicidio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

play

Apartaron al policía que mató al joven que lo había denunciado por atropellar a su primo en Morón

Un espacio ideal para probar platos típicos, cervezas artesanales y especialidades caseras en un entorno cálido y accesible.

El bodegón de Buenos Aires para despedir el 2025 con aires europeos

Cortinez está ubicado a 75 kilómetros de CABA, en la ruta 7. 

El pueblito que está muy cerca de Buenos Aires que permite relajarse sin viajar demasiado

El destino cercano a Buenos Aires para hacer turismo rural.

Escapada rápida de Buenos Aires: un destino perfecto para hacer turismo rural el finde largo de diciembre 2025

Madre Rojas, un clásico porteño que vuelve a ganar público.

El bodegón de Buenos Aires que mezcla platos clásicos con propuestas novedosas

Rating Cero

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

últimas noticias

play
El entrenador de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación.

Polémica en Boca: Úbeda reveló el verdadero motivo por el que reemplazó al Changuito Zeballos

Hace 13 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador santafesino se llevó más de $8.800 millones en el Revancha

Hace 45 minutos
El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre

Hace 1 hora
10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

Hace 2 horas