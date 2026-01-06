6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La noticia esperada que dio ANSES para enero 2026: chequeá el dato clave que te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para todos los beneficiarios del organismo.

Por
Anses dio a conocer una esperada noticia para todos los beneficiarios del organismo.

Anses dio a conocer una esperada noticia para todos los beneficiarios del organismo.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro del primer mes del año.
  • El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.
  • Para este mes el aumento de los haberes será del 2,5%.
  • Además, los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo seguirán cobrando en enero un bono extraordinario de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio noticias muy esperadas por los beneficiarios para este mes. Y es que el organismo previsional finalmente dio a conocer el calendario de pagos de enero 2026, que llega con un aumento del 2,5% para las distintas prestaciones.

Anses reveló que las embarazadas deben prestar atención al día 12 de enero.
Te puede interesar:

Atención embarazadas de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Jubilados ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social publico el calendario de pagos correspondiente a la segunda cuota para pensionados y jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social publico el calendario de pagos correspondiente a la segunda cuota para pensionados y jubilados.

ANSES: cuándo cobro en enero 2026

La fechas de pago se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Jubilados ANSES 1

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 12 de enero
  • DNI terminados en 1: 13 de enero
  • DNI terminados en 2: 14 de enero
  • DNI terminados en 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4: 16 de enero
  • DNI terminados en 5: 19 de enero
  • DNI terminados en 6: 20 de enero
  • DNI terminados en 7: 21 de enero
  • DNI terminados en 8: 22 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero
ANSES Asignación Prenatal
Esta asignación tiene como objetivo brindarles un apoyo económico durante el embarazo para ayudar a cubrir los gastos adicionales que este período implica.

Esta asignación tiene como objetivo brindarles un apoyo económico durante el embarazo para ayudar a cubrir los gastos adicionales que este período implica.

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 14 de enero al 12 de febrero
ANSES Maternidad
Cuánto cobro por la asignación de Maternidad de ANSES

Cuánto cobro por la asignación de Maternidad de ANSES

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUE para enero 2026.

AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 6 de enero

Anses definió cuáles son los jubilados y pensionados que no cobran el bono de $70.000.

Tomá nota: estos son los jubilados y pensionados que no van a recibir el bono de $70.000 en enero 2026

El aumento de enero responde a la inflación de noviembre medida por el Indec.

Atención ANSES: ¿hay aguinaldo en enero 2026?

Anses difundió el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026.

ANSES: cuál es el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026

Anses detalló quiénes cobran el bono de $70.000 en enero.

Atención ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en enero 2026

Rating Cero

Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Siciliani mostró su nuevo look relajado y natural durante sus vacaciones en Brasil.

La impresionante transformación de Griseda Siciliani: un look distinto para sus vacaciones en Brasil

Nuevo estreno furor de Netflix.
play

Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

últimas noticias

La historia de Richard Ramírez, el asesino que marcó la historia estadounidense

Era conocido como el acechador nocturno, fue culpable de más de 15 asesinatos y se casó en prisión con una fanática: quien es

Hace 7 minutos
Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo

Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

Hace 10 minutos
Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Hace 13 minutos
Autoridades señalaron que aún se desconocen cómo se originó el incendio en el geriátrico

Tragedia en un geriátrico de Olavarría: dos fallecidos y 37 heridos en un incendio

Hace 17 minutos
Un pueblo tranquilo del interior bonaerense, a pocos kilómetros de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo muy tranquilo con construcciones bajas para mantener su estilo

Hace 25 minutos