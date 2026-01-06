La noticia esperada que dio ANSES para enero 2026: chequeá el dato clave que te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro del primer mes del año. El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario. Para este mes el aumento de los haberes será del 2,5%. Además, los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo seguirán cobrando en enero un bono extraordinario de $70.000.
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio noticias muy esperadas por los beneficiarios para este mes. Y es que el organismo previsional finalmente dio a conocer el calendario de pagos de enero 2026, que llega con un aumento del 2,5% para las distintas prestaciones.
Jubilados ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social publico el calendario de pagos correspondiente a la segunda cuota para pensionados y jubilados.
ANSES: cuándo cobro en enero 2026
fechas de pago se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero DNI terminados en 1: 12 de enero DNI terminados en 2: 13 de enero DNI terminados en 3: 14 de enero DNI terminados en 4: 15 de enero DNI terminados en 5: 16 de enero DNI terminados en 6: 19 de enero DNI terminados en 7: 20 de enero DNI terminados en 8: 21 de enero DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Jubilados ANSES 1
Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de enero DNI terminados en 1: 12 de enero DNI terminados en 2: 13 de enero DNI terminados en 3: 14 de enero DNI terminados en 4: 15 de enero DNI terminados en 5: 16 de enero DNI terminados en 6: 19 de enero DNI terminados en 7: 20 de enero DNI terminados en 8: 21 de enero DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 12 de enero DNI terminados en 1: 13 de enero DNI terminados en 2: 14 de enero DNI terminados en 3: 15 de enero DNI terminados en 4: 16 de enero DNI terminados en 5: 19 de enero DNI terminados en 6: 20 de enero DNI terminados en 7: 21 de enero DNI terminados en 8: 22 de enero DNI terminados en 9: 23 de enero
ANSES Asignación Prenatal
Esta asignación tiene como objetivo brindarles un apoyo económico durante el embarazo para ayudar a cubrir los gastos adicionales que este período implica.
Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: del 14 de enero al 12 de febrero
ANSES Maternidad
Cuánto cobro por la asignación de Maternidad de ANSES
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero