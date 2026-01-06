La noticia esperada que dio ANSES para enero 2026: chequeá el dato clave que te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para todos los beneficiarios del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro del primer mes del año.

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.

Para este mes el aumento de los haberes será del 2,5%.

Además, los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo seguirán cobrando en enero un bono extraordinario de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio noticias muy esperadas por los beneficiarios para este mes. Y es que el organismo previsional finalmente dio a conocer el calendario de pagos de enero 2026, que llega con un aumento del 2,5% para las distintas prestaciones.