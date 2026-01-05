Atención ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuáles son los grupos que acceden a este refuerzo. Por + Seguir en







Anses detalló quiénes cobran el bono de $70.000 en enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el bono de $70.000 este mes lo cobrarán los jubilados y pensionados del haber mínimo, titulares de la PUAM, PNC por Vejez e Invalidez.

El organismo además confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados este mes.

El aumento que se aplicará será del 2,5%, correspondiente al dato del IPC de noviembre informado por el Indec.

El ajuste se realiza en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que establece incrementos mensuales atados al índice de precios con el objetivo de preservar el poder adquisitivo frente a la inflación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos de enero. En ese sentido, detalló cuáles son los grupos que pueden acceder al cobro del bono de refuerzo de ingresos de $70.000, destinado a fortalecer el poder adquisitivo y el bolsillo de los beneficiarios.

jubilada anses compu Freepik Aumenta la jubilación de ANSES Según lo confirmado por Anses, en enero las prestaciones tendrán una suba del 2,5%. Con este ajuste y el bono de refuerzo de $70.000, los montos finales son:

Jubilación mínima: $349.401,58 + $70.000 = $419.401,58

PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

Jubilación máxima: $2.350.453 Bono de ANSES: quiénes pueden acceder La entrega del bono de $70.000 abarca a un universo específico de titulares de prestaciones previsionales.

El pago completo de esta suma extraordinaria corresponde a:

Personas que perciben la jubilación mínima.

Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), tanto por invalidez como por vejez, y a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los jubilados y pensionados que reciben un haber superior a la mínima también acceden a un refuerzo. En estos casos, el monto no es fijo. El sistema calcula una cifra proporcional hasta alcanzar un tope determinado, que este mes es de $419.299.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario: Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que los beneficiarios reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas. Freepik Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero