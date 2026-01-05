Anses detalló quiénes cobran el bono de $70.000 en enero.
ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el bono de $70.000 este mes lo cobrarán los jubilados y pensionados del haber mínimo, titulares de la PUAM, PNC por Vejez e Invalidez.
El organismo además confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados este mes.
El aumento que se aplicará será del 2,5%, correspondiente al dato del IPC de noviembre informado por el Indec.
El ajuste se realiza en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que establece incrementos mensuales atados al índice de precios con el objetivo de preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos de enero. En ese sentido, detalló cuáles son los grupos que pueden acceder al cobro del bono de refuerzo de ingresos de $70.000, destinado a fortalecer el poder adquisitivo y el bolsillo de los beneficiarios.
PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60
Jubilación máxima: $2.350.453
Bono de ANSES: quiénes pueden acceder
La entrega del bono de $70.000 abarca a un universo específico de titulares de prestaciones previsionales.
El pago completo de esta suma extraordinaria corresponde a:
Personas que perciben la jubilación mínima.
Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), tanto por invalidez como por vejez, y a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Los jubilados y pensionados que reciben un haber superior a la mínima también acceden a un refuerzo. En estos casos, el monto no es fijo. El sistema calcula una cifra proporcional hasta alcanzar un tope determinado, que este mes es de $419.299.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026
Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario: