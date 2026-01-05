5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Atención ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuáles son los grupos que acceden a este refuerzo.

Por
Anses detalló quiénes cobran el bono de $70.000 en enero.

Anses detalló quiénes cobran el bono de $70.000 en enero.


ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el bono de $70.000 este mes lo cobrarán los jubilados y pensionados del haber mínimo, titulares de la PUAM, PNC por Vejez e Invalidez.
  • El organismo además confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados este mes.
  • El aumento que se aplicará será del 2,5%, correspondiente al dato del IPC de noviembre informado por el Indec.
  • El ajuste se realiza en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que establece incrementos mensuales atados al índice de precios con el objetivo de preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos de enero. En ese sentido, detalló cuáles son los grupos que pueden acceder al cobro del bono de refuerzo de ingresos de $70.000, destinado a fortalecer el poder adquisitivo y el bolsillo de los beneficiarios.

Anses explicó cuáles son los primeros grupos que cobran después de las fiestas.
Te puede interesar:

Calendario de ANSES: quiénes son los que cobran primero después de las Fiestas

jubilada anses compu

Aumenta la jubilación de ANSES

Según lo confirmado por Anses, en enero las prestaciones tendrán una suba del 2,5%. Con este ajuste y el bono de refuerzo de $70.000, los montos finales son:

  • Jubilación mínima: $349.401,58 + $70.000 = $419.401,58
  • PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60
  • PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60
  • Jubilación máxima: $2.350.453

Bono de ANSES: quiénes pueden acceder

La entrega del bono de $70.000 abarca a un universo específico de titulares de prestaciones previsionales.

El pago completo de esta suma extraordinaria corresponde a:

  • Personas que perciben la jubilación mínima.
  • Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), tanto por invalidez como por vejez, y a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los jubilados y pensionados que reciben un haber superior a la mínima también acceden a un refuerzo. En estos casos, el monto no es fijo. El sistema calcula una cifra proporcional hasta alcanzar un tope determinado, que este mes es de $419.299.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que los beneficiarios reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas.

Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que los beneficiarios reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 5 de enero

El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

La PUAM garantiza un ingreso mensual a adultos mayores sin aportes suficientes.

ANSES deposita $349.443 en enero 2026: aumento y bono confirmado

La AUH alcanza a familias con ingresos informales o sin empleo registrado.

AUH de ANSES: por qué el 22 de enero 2026 es una fecha que hay que tener en cuenta

Anses indicó quiénes cobran más de $2.300.000 en enero.

Atención ANSES: quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero 2026

Anses difundió cuánto cobran los jubilados en enero con el bono de refuerzo incluido,

Jubilados de ANSES: cuánto cobro con bono incluido en enero 2026

Rating Cero

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
play

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

El fuerte cruce que protagonizó el novio de Wanda Nara en Punta del Este: amenazó a un periodista

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata
play

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

últimas noticias

JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vice de Trump

Hace 15 minutos
play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Hace 23 minutos
play
La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Hace 40 minutos
play
Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

Hace 42 minutos
China exhortó al gobierno de EEUU a liberar a Maduro. 

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

Hace 1 hora