Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

La bailarina explotó e hizo un contundente descargo en redes sociales contra una profesional que vinculó un video recreativo con su hija en la pileta con un diagnóstico de abuso infantil.

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos
El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

La modelo defendió la transparencia del posteo y aclaró que la escena ocurrió frente a la mirada de sus parientes. “Lo subí yo y no tengo ningún problema de haberlo subido porque yo sé cuál era el contexto de la situación. Estaba toda mi familia detrás, o sea están flasheando una situación que no sucedió”, sentenció Marzol en sus historias de Instagram.

Lo que hizo brotar a Marzol fue la ligereza con la que la especialista abordó un tema de extrema sensibilidad social. La bailarina manifestó su enojo por el uso del título profesional para emitir juicios sin conocimiento previo del entorno. “Que una licenciada esté diciendo o haciendo un diagnóstico de mi hija que esté asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos sin conocer no solo el contexto, sino sin haber evaluado a mi hija y sin saber cómo es mi familia”, expresó con firmeza.

La situación escaló cuando la psicóloga publicó un descargo en su propio perfil donde atacaba directamente la crianza de la familia Arias-Marzol. Ante este escenario, la artista fue determinante sobre los límites de la opinión pública. “No voy a permitir que instale la idea de que en mi casa hay situaciones de abuso infantil”, aseguró para despejar cualquier duda sobre su postura.

Marzol insistió en que no le preocupa la difusión de las imágenes, sino la irresponsabilidad de quien ostenta un cargo académico. “No me importa que difundan este video, lo publiqué yo y me chup... un huevo que lo publiquen en Japón si tienen ganas porque yo sé cuál es el contexto”, lanzó sin filtros ante sus seguidores.

Noelia Marzol Ramiro Arias 2

Noelia Marzol aseguró que irá hasta las últimas consecuencias legales

La bailarina calificó el accionar de la profesional como una conducta peligrosa que atenta contra la integridad de los menores. “Que una psicóloga instale de forma masiva que en mi casa se vive una situación de abuso infantil, me parece muy apresurado, me parece imprudente, muy peligroso”, concluyó en su mensaje.

Para avanzar con la demanda, Noelia solicitó la colaboración de sus seguidores para recolectar capturas y videos de otros perfiles que replicaron el diagnóstico erróneo. El equipo legal de la actriz ya trabaja en la causa para frenar la exposición de la niña y sancionar la difamación mediática.

