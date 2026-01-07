7 de enero de 2026 Inicio
Incendios en Chubut: Ignacio Torres confirmó que dos fueron intencionales y otros tres se mantienen activos

El gobernador de la provincia patagónica brindó un estado de situación en el que aseguró asistencia a las diez familias afectadas y a los productores. Además, ofrecen recompensa para quienes aporten datos sobre el siniestro.

Por
Nacho Torres confirmó que tres focos permanecen activos.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que dos de los cinco incendios que azotan la provincia fueron intencionales. Y si bien lograron controlar las llamas en algunas zonas, hay tres focos que permanecen activos.

En conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que existen indicios firmes sobre el origen deliberado de algunos focos y remarcó la gravedad del daño ambiental y social causado por el fuego.

Torres detalló que se despliega un operativo conjunto entre la Provincia, el Gobierno nacional y las provincias de Río Negro y Neuquén, que incluye seis aviones hidrantes, un helicóptero y un importante apoyo logístico en tierra.

Según precisó, tres de los focos ya se encuentran controlados, mientras que otros dos continúan activos, uno en el Parque Nacional Los Alerces y otro en la zona de El Hoyo.

Incendio en El Hoyo 6-1-26

En ese contexto, el gobernador anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten información que permita identificar a los responsables de los incendios. Además, aseguró que el Gobierno provincial asiste a las diez familias afectadas y a los productores damnificados por el avance de las llamas.

Torres también reclamó penas más duras para los responsables de este tipo de delitos y advirtió que seguirá de cerca el avance de la causa judicial para evitar que los hechos queden impunes. Al mismo tiempo, pidió responsabilidad en el manejo de la información pública y rechazó las denuncias sin sustento que puedan entorpecer la investigación.

Por su parte, el fiscal Carlos Díaz-Mayer confirmó que la Justicia investiga el origen del incendio en El Hoyo y señaló que ya estaría identificado el punto inicial del fuego. De acuerdo con el funcionario judicial, existen indicios claros de intencionalidad, entre ellos el presunto uso de acelerantes, y en el lugar trabajan peritos de la Policía Federal junto con equipos técnicos de la provincia.

Diego Santilli, por su parte, respaldó al gobierno provincial y habló de “tolerancia cero” frente a los incendios intencionales y vinculó estos hechos con la necesidad de endurecer penas en el nuevo Código Penal.

César Salamin, intendente de El Hoyo, describió la situación actual del incendio en la localidad y señaló como zonas críticas Rincón de Lobos y el sector del Desemboque. A la vez que onfirmó que no hubo nuevas viviendas afectadas después del primer día, detalló el trabajo conjunto de brigadistas, maquinaria municipal y apoyo provincial y nacional.

