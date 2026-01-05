5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 6 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 6 de enero de 2026 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Anses definió cuáles son los jubilados y pensionados que no cobran el bono de $70.000.
Te puede interesar:

Tomá nota: estos son los jubilados y pensionados que no van a recibir el bono de $70.000 en enero 2026

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden cobrar lo correspondiente desde este martes hasta el 12 de enero, con cualquier terminación de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El aumento de enero responde a la inflación de noviembre medida por el Indec.

Atención ANSES: ¿hay aguinaldo en enero 2026?

Anses difundió el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026.

ANSES: cuál es el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026

Anses detalló quiénes cobran el bono de $70.000 en enero.

Atención ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en enero 2026

Anses explicó cuáles son los primeros grupos que cobran después de las fiestas.

Calendario de ANSES: quiénes son los que cobran primero después de las Fiestas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 5 de enero

El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Rating Cero

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

últimas noticias

play
Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Hace 19 minutos
La causa fue caratulada como “tentativa de femicidio y daño”.

Atacó a su ex con un machete, prendió fuego la casa y luego intentó suicidarse

Hace 31 minutos
play

Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

Hace 57 minutos
Horóscopo de hoy, martes 6 de enero de 2026.

Horóscopo de hoy, martes 6 de enero de 2026

Hace 1 hora
El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero.

Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

Hace 1 hora