Jubilados de ANSES: cuánto cobro con bono incluido en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el monto final que reciben los beneficiarios. Por + Seguir en







Anses difundió cuánto cobran los jubilados en enero con el bono de refuerzo incluido,

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento del 2,5% para los haberes en enero.

Además, también se ratificó el pago del bono de refuerzo de $70.000, destinado a jubilados y pensionados del haber mínimo.

El pago de este extra es automático para los grupos a los que les corresponde su cobro.

En ese sentido, los jubilados de la mínima pasarán a cobrar $419.401. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió los montos que cobrarán los jubilados y pensionados del haber mínimo con el bono de refuerzo de $70.000 incluido, cuyo pago ya fue confirmado por el organismo.

Anses - Jubilación Pexels Aumenta la jubilación de ANSES en enero 2026 Según lo confirmado por Anses, las prestaciones previsionales reciben un incremento del 2,5%. Con este ajuste, los montos son:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: $279.443,60 Bono de $70.000 de ANSES El bono de refuerzo está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Quedan excluidos quienes perciben la jubilación máxima, ya que superan el tope de ingresos establecido para acceder al bono.

En los casos en los que el haber mensual supere levemente el mínimo, el organismo abonará un monto proporcional, con el objetivo de que el ingreso total alcance un piso determinado.

Jubilados de ANSES: cuánto cobro en enero 2026 con el bono incluido Con la suma del refuerzo extraordinario, los ingresos finales quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58 + $70.000 = $419.401,58

PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60