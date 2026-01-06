6 de enero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 7 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 7 de enero de 2026 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Anses reveló que las embarazadas deben prestar atención al día 12 de enero.
ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden cobrar lo correspondiente desde hasta el 12 de enero, con cualquier terminación de DNI.

