Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 7 de enero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 7 de enero de 2026 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Desempleo Plan 2 Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden cobrar lo correspondiente desde hasta el 12 de enero, con cualquier terminación de DNI.