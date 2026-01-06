Atención embarazadas de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó la importancia de esta fecha para este grupo. Por + Seguir en







Anses reveló que las embarazadas deben prestar atención al día 12 de enero.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos de enero.

En ese sentido, se informó que las titulares de la Asignación Universal por Embarazo empiezan a cobrar sus haberes a partir del día lunes 12.

Los haberes se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.

Con el aumento previsto, el monto de la AUE pasará a ser de $125.000 sin el descuento. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó a las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que empiezan a recibir sus haberes a partir del día lunes 12 de enero, en base al último número de su DNI. Además, este mes, esta prestación tendrá un aumento del 2,5%.

AUE ANSES AUE de ANSES: quiénes pueden acceder La asignación les corresponde a:

Personas desocupadas (incluido cónyuge y conviviente)

Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo)

Monotributistas sociales

Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas

Personas inscriptas en programas sociales Y que además cumplan con los siguientes requisitos:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. En caso de ser extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.

En caso de tener registrado un trámite por un embarazo anterior, el mismo debe encontrarse debidamente acreditado (por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción del embarazo). Monto de la AUE de ANSES en enero 2026 El monto de la Asignación por Embarazo este mes será de $125.518 por hijo en gestación. Como establece el programa, Anses abona solo el 80% del monto, es decir $100.414, mientras que el 20% restante se acumula y se paga tras la presentación de la libreta correspondiente.

AUE de ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada titular:

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero