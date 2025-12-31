31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

AUH de ANSES: por qué el 9 de enero 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social inicia el año con novedades para millones de familias que perciben la asignación, en un mes marcado por actualizaciones y el arranque del cronograma de pagos.

Por
El inicio del calendario marca el primer cobro del año para los titulares de la AUH.

El inicio del calendario marca el primer cobro del año para los titulares de la AUH.

Freepik
  • El calendario de pagos de enero 2026 arranca el 9 de enero, según la terminación del DNI.
  • La asignación recibe un aumento del 2,5% por la fórmula de movilidad mensual.
  • El monto mensual se paga con la retención habitual del 20%, que se cobra más adelante.
  • Los depósitos se realizan de forma automática, sin necesidad de trámites previos.

El 9 de enero de 2026 se convierte en una fecha central para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que ese día la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pone en marcha el calendario de pagos correspondiente al primer mes del año. A partir de esa jornada, los titulares comienzan a recibir el haber mensual actualizado, en el marco del esquema de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación.

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

ANSES AUH 2.png
El aumento mensual busca sostener el poder de compra frente a la inflación.

El aumento mensual busca sostener el poder de compra frente a la inflación.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está dirigida a madres, padres o tutores que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos por debajo del salario mínimo. También alcanza a monotributistas sociales y a quienes no cuentan con aportes formales al sistema previsional. El beneficio se otorga por cada hijo menor de 18 años y, en el caso de discapacidad, no tiene límite de edad.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Con el ajuste del 2,5% aplicado en enero, el monto bruto de la asignación se eleva a $125.528 por hijo. Como ocurre todos los meses, Anses deposita el 80% de ese total, lo que deja un pago mensual efectivo de $100.362. El 20% restante se acumula y se abona una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH.

Madre hijo AUH 3
Las fechas de pago se organizan según el último número del documento.

Las fechas de pago se organizan según el último número del documento.

AUH de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

El organismo previsional confirmó que los pagos comienzan el 9 de enero y se extienden hasta el 22 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI. El calendario de cobros de la AUH en enero queda establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: 9 de enero

  • DNI terminado en 1: 10 de enero

  • DNI terminado en 2: 13 de enero

  • DNI terminado en 3: 14 de enero

  • DNI terminado en 4: 15 de enero

  • DNI terminado en 5: 16 de enero

  • DNI terminado en 6: 17 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.

PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de diciembre

Anses dio una noticia de último momento para los jubilados de todos los ingresos.

La noticia de última hora que confirmó ANSES para los jubilados en enero 2026

Anses publicó el calendario de pagos de enero de los jubilados del haber mínimo.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Rating Cero

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas.

Evangelina Anderson y una propuesta caliente que reavivó los rumores de romance con Ian Lucas

David Kavlin dejó un sentido mensaje.

David Kavlin dejó un conmovedor mensaje tras sufrir dos paros cardíacos: "Estoy vivo y con muchas ganas de vivir"

Maluma es un artista conocido del género urbano desde 2011. 

La increíble transformación de Maluma: así se veía antes y ahora

Evangelina Andreson junto a Majo Martino en tierras uruguayas. 

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para despedir el año y tiró una frase picante sobre quién la esperaba

últimas noticias

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Hace 22 minutos
¿Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado?

Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado

Hace 22 minutos
Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Hace 23 minutos
Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple

Hace 24 minutos
play
El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Hace 24 minutos