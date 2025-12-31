AUH de ANSES: por qué el 9 de enero 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social inicia el año con novedades para millones de familias que perciben la asignación, en un mes marcado por actualizaciones y el arranque del cronograma de pagos. Por + Seguir en







El inicio del calendario marca el primer cobro del año para los titulares de la AUH. Freepik

El calendario de pagos de enero 2026 arranca el 9 de enero, según la terminación del DNI.

La asignación recibe un aumento del 2,5% por la fórmula de movilidad mensual.

El monto mensual se paga con la retención habitual del 20%, que se cobra más adelante.

Los depósitos se realizan de forma automática, sin necesidad de trámites previos. El 9 de enero de 2026 se convierte en una fecha central para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que ese día la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pone en marcha el calendario de pagos correspondiente al primer mes del año. A partir de esa jornada, los titulares comienzan a recibir el haber mensual actualizado, en el marco del esquema de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación.

ANSES AUH 2.png El aumento mensual busca sostener el poder de compra frente a la inflación. Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está dirigida a madres, padres o tutores que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos por debajo del salario mínimo. También alcanza a monotributistas sociales y a quienes no cuentan con aportes formales al sistema previsional. El beneficio se otorga por cada hijo menor de 18 años y, en el caso de discapacidad, no tiene límite de edad.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Con el ajuste del 2,5% aplicado en enero, el monto bruto de la asignación se eleva a $125.528 por hijo. Como ocurre todos los meses, Anses deposita el 80% de ese total, lo que deja un pago mensual efectivo de $100.362. El 20% restante se acumula y se abona una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH.

Madre hijo AUH 3 Las fechas de pago se organizan según el último número del documento. Freepik AUH de ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El organismo previsional confirmó que los pagos comienzan el 9 de enero y se extienden hasta el 22 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI. El calendario de cobros de la AUH en enero queda establecido de la siguiente manera: