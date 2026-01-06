AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUE para enero 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la AUE para enero 2026.
Con la suba del 2,5%, el monto sin descuento asciende a $125.000.
Los haberes se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.
Para acceder a la AUE es necesario cumplir con una serie de requisitos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de enero. Y en ese sentido, dio a conocer las fechas de cobro del primer mes del año 2026 de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuyo monto tendrá una suba del 2,5% en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos.
Según el sitio web oficial de Anses, este beneficio le corresponde a:
Personas desocupadas (incluido cónyuge y conviviente)
Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo)
Monotributistas sociales
Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas
Personas inscriptas en programas sociales
Además, deben cumplir los siguientes requisitos:
Tener un embarazo de 12 semanas o más.
Ser argentina o naturalizada y tener DNI. En caso de ser extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.
Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.
Monto de la AUE de ANSES en enero 2026
El monto de la Asignación por Embarazo este mes será de $125.518 por hijo en gestación. Como establece el programa, Anses abona solo el 80% del monto, es decir $100.414, mientras que el 20% restante se acumula y se paga tras la presentación de la libreta correspondiente.
AUE de ANSES: calendario de pagos de enero 2026
Las fechas de cobro de este mes son las siguientes: