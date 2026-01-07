APU de ANSES: confirmaron el calendario de pagos de enero 2026 con aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro del primer mes del año para este grupo de beneficiarios. Por + Seguir en







Anses confirmó el calendario de pagos de las APU en enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de cobro de enero de las Asignaciones de Pago Único.

Este mes los haberes tendrán un aumento del 2,5%.

Se trata de la misma cifra que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada por el Indec en noviembre.

En ese sentido, el monto por matrimonio será de $109.545, por nacimiento $73.159 y por adopción $437.421. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está por comenzar a entregar los haberes de enero. En ese sentido, indicó que los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) empiezan a cobrar a partir del día lunes 12 sin distinción por último número de DNI.

APU de ANSES: montos confirmados con aumento en enero 2026 El organismo anunció que el aumento para este mes será del 2,5%, luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en noviembre, por lo que los nuevos montos de las APU son:

Matrimonio: $109.545

Nacimiento: $73.159

Adopción: $437.421 APU de ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Todas las terminaciones de documento cobran del 12 de enero al 12 de febrero.