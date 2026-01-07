APU de ANSES: confirmaron el calendario de pagos de enero 2026 con aumento

- La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de cobro de enero de las Asignaciones de Pago Único.
- Este mes los haberes tendrán un aumento del 2,5%.
- Se trata de la misma cifra que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada por el Indec en noviembre.
- En ese sentido, el monto por matrimonio será de $109.545, por nacimiento $73.159 y por adopción $437.421.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está por comenzar a entregar los haberes de enero. En ese sentido, indicó que los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) empiezan a cobrar a partir del día lunes 12 sin distinción por último número de DNI.