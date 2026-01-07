7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

APU de ANSES: confirmaron el calendario de pagos de enero 2026 con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro del primer mes del año para este grupo de beneficiarios.

Por
Anses confirmó el calendario de pagos de las APU en enero.

Anses confirmó el calendario de pagos de las APU en enero.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de cobro de enero de las Asignaciones de Pago Único.
  • Este mes los haberes tendrán un aumento del 2,5%.
  • Se trata de la misma cifra que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada por el Indec en noviembre.
  • En ese sentido, el monto por matrimonio será de $109.545, por nacimiento $73.159 y por adopción $437.421.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está por comenzar a entregar los haberes de enero. En ese sentido, indicó que los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) empiezan a cobrar a partir del día lunes 12 sin distinción por último número de DNI.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 7 de enero

APU ANSES 1

APU de ANSES: montos confirmados con aumento en enero 2026

El organismo anunció que el aumento para este mes será del 2,5%, luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en noviembre, por lo que los nuevos montos de las APU son:

  • Matrimonio: $109.545
  • Nacimiento: $73.159
  • Adopción: $437.421

APU de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Todas las terminaciones de documento cobran del 12 de enero al 12 de febrero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses reveló que las embarazadas deben prestar atención al día 12 de enero.

Atención embarazadas de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUE para enero 2026.

AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Anses dio a conocer una esperada noticia para todos los beneficiarios del organismo.

La noticia esperada que dio ANSES para enero 2026: chequeá el dato clave que te corresponde

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 6 de enero

Anses definió cuáles son los jubilados y pensionados que no cobran el bono de $70.000.

Tomá nota: estos son los jubilados y pensionados que no van a recibir el bono de $70.000 en enero 2026

El aumento de enero responde a la inflación de noviembre medida por el Indec.

Atención ANSES: ¿hay aguinaldo en enero 2026?

Rating Cero

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

últimas noticias

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Hace 47 minutos
El accidente ocurrió sentido a Once.

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

Hace 53 minutos
Yulia Burtseva tenía 38 años. 

Murió una influencer tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos

Hace 1 hora
El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales

Hace 1 hora
Delcy Rodríguez y sus primeros cambios como presidenta encargada.

Delcy Rodríguez designó a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar de Venezuela

Hace 1 hora