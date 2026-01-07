A pesar del gran nivel de Sebastián Báez, Argentina quedó eliminada de la United Cup contra Suiza El equipo albiceleste cayó 2 a 1 ante el conjunto helvético, por los cuartos de final del torneo que se disputa en Australia. Por + Seguir en







El equipo argentino en la United Cup quedó eliminada ante Suiza luego de la derrota en el dobles mixto, el cual era el punto definitorio de la serie tras haber igualado 1 a 1 con los partidos de singles. Sin embargo, Argentina logró una participación histórica en el torneo.

Luego de haber avanzado como mejor segundo gracias a la victoria de Arthur Rinderknech en la serie entre Francia e Italia, Argentina logró pasar a los cuartos de final por primera vez desde que se realiza el certamen que sirve de preparación para Australia y reparte puntos ATP y WTA.

El primer single fue para Suiza con la victoria de la nro. 11 del mundo, Belinda Bencic, que derrotó a Solana Sierra por doble 6-2. La argentina no tuvo un buen partido frente a una rival que estuvo lúcida y concretó el 72% de los puntos con el primer servicio.

En el segundo single, el mejor de la semana, Sebastián Báez, mantuvo su gran nivel luego de haberle ganado a Jaume Munar, Taylor Fritz y, en este caso, a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4. De esa forma, la serie quedó 1 a 1 y todo se definió en el dobles mixto.

Allí, Lourdes Carlé y Guido Andreozzi, representantes argentinos, cayeron ante Belinda Bencic y Jakub Paul en el punto definitorio y quedaron eliminados. El equipo argentino disputaba por primera vez en su historia los cuartos de final del torneo.