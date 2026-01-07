7 de enero de 2026 Inicio
Tragedia en Entre Ríos: encontraron los cuerpos de un hombre que se cayó al agua y su amigo que intentó rescatarlo

Pablo Zacarías, de 26 años, se había resbalado con su bebé en brazos, sin saber nadar, y Ricardo Franco te tiró y solo pudo rescatar al menor.

Autoridadesaseguraron que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para elingreso al agua

Autoridades aseguraron que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para el ingreso al agua

Dos hombres fueron encontrados muertos, ahogados, en el río Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, luego que uno de ellos haya caído al agua con su bebé en brazos y el otro intentó rescatarlos.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde, cuando Pablo Zacarías, de 26 años, se resbaló en la barranca y cayó al agua mientras sostenía a su hijo de un año. Para ayudar a su amigo, Ricardo Franco, de 44, logró rescatar al menor, pero los adultos fueron arrastrados por la corriente.

En las últimas horas se confirmó que los cuerpos fueron encontrados por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró primero a Zacarías en el sector conocido como Pozo Las Taruchas. Mientras que los restos de Franco, oriundo de Rosario del Tala, fue hallado a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres ingresaron al río, informó el diario local Uno.

Según trascendió, las víctimas fatales trabajaban desde hacía algunos meses en una estancia de la zona, pero al momento del trágico episodio, estaban realizando actividades recreativas junto a familiares.

Dos hombres murieron en el río Gualeguay: la despedida de los bomberos voluntarios

Después que se confirmara la muerte de dos hombres que cayeron al agua, las redes sociales de Bomberos Voluntarios Rosario Del Tala publicaron un posteo expresando sus condolencias por la muerte de Ricardo Franco, voluntario de dicha departamental.

“Dicen que no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Ricardo Franco, hace casi un año, ayudaba a buscar a un joven en el agua; hoy, el río lo vio convertirse en héroe al salvar una vida de un pequeño. Su sacrificio vivirá para siempre en el corazón de quien hoy respira”, señalaron.

Al mismo tiempo, señalaron que “con profundo orgullo y dolor, lo despedimos en su partida, con los brazos abiertos al cielo, es el testimonio de una vida entregada al amor y al valor”. “Acompañamos a su familia y amigos en este momento de duelo”, agregaron.

La Jefatura Departamental Tala remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para el ingreso al agua.

