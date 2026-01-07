Tras el REPO del Banco Central por u$s3.000 millones, el riesgo país cae a niveles de 2018

El indicador elaborado por JP Morgan desciende tras la inyección de confianza en los pagos de deuda de este viernes, a la vez que los bonos soberanos se mueven al alza.

Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerrara un préstamo con bancos internacionales por u$s3.000 millones para pagar los vencimientos de deuda de este viernes, los bonos soberanos suben 0,3% y el riesgo país cae a 554 puntos , cifra más baja desde julio de 2018 .

En la antesala de un vencimiento por u$s4.300 millones en Bonares y Globales, la autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales de primera línea , utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos Bonares con vencimiento en 2035 y 2038.

Las mayores subas de bonos son lideradas por los Globales, lideradas por el GD41 (0,7%) , mientras que los Bonares operan con leves incrementos de hasta 0,2% encabezadas por el Bonar 2030.

En ese marco, el riesgo país , índice elaborado por JP Morgan, profundiza su ritmo descendente y se ubica en torno a los 554 puntos básicos .

Mientras tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street aumentaban hasta 3,4%. Los papeles locales de BBVA (3,4%), Loma Negra (2,74%) y Grupo Galicia (2,40%) encabezaban las subas en los paneles de la bolsa de Nueva York.

Vuelve a bajar el petróleo en medio de la intervención de Estados Unidos en Venezuela

En cuanto al petróleo, extiende su caída este miércoles, ya que el plan de Donald Trump de apoderarse de las reservas de Venezuela y su último ataque contra Groenlandia obligaron a tomar un respiro al repunte de Año Nuevo.

Los futuros del petróleo Brent caen 0,31% a u$s60,52 el barril mientras que el WTI cede 0,6% a u$s56,78. Así, acumula su tercera jornada de pérdidas después de que Trump capturara a Nicolás Maduro durante el fin de semana. Vale recordar que el Presidente de EEUU ratificó en las últimas horas que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para ser vendidos a precios de mercado.

La noticia también arrastra a acciones del sector petrolero, como Repsol, con caídas de hasta 2%. Otras firmas como TotalEnergies o Shell también ceden 2,3% y -2,4%. En tanto, Chevron opera en alza de hasta 0,6% en el premarket de Wall Street.