Atención: ANSES entrega $2.416.275 en febrero 2026 pero solo pocos pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados que regirán el próximo mes tras el último dato de inflación difundido por el INDEC.

El aumento de febrero se calcula a partir del último índice de inflación oficial.

  • La inflación de diciembre 2025 fue del 2,8% y define los aumentos de febrero.

  • El haber previsional más alto supera los $2,4 millones, pero no incluye refuerzos.

  • El bono extraordinario sigue vigente solo para ingresos bajos.

  • Los nuevos montos alcanzan a jubilaciones y pensiones del sistema.

El monto de $2.416.275,65 que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en febrero 2026 corresponde a la jubilación máxima, un haber al que accede un grupo reducido de beneficiarios que reúnen años de aportes elevados y salarios altos durante su vida laboral.

El aumento de febrero se define por inflación y actualiza todos los haberes del sistema previsional.
En cuánto quedarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 con aumento confirmado

La jubilación máxima supera los $2,4 millones y no incluye refuerzos.

Así quedaron las jubilaciones de ANSES para febrero 2026

Tras la publicación del índice de precios al consumidor por parte del INDEC, se confirmó que la inflación de diciembre 2025 fue del 2,8%. Ese porcentaje se aplica de forma directa sobre los haberes de enero, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $359.081,79, mientras que la jubilación máxima alcanzará los $2.416.275,65. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el nuevo monto será de $287.265,82.

También se ajustaron las Pensiones No Contributivas (PNC):

  • Por invalidez o vejez quedarán en $251.359,90
  • Las de madres de siete hijos se equiparan al haber mínimo, con $359.081,79

Bono de $70.000 de ANSES en febrero 2026

El Gobierno ratificó que en febrero continuará el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que no se actualiza por inflación y que está dirigido exclusivamente a quienes cobran los haberes más bajos. Con este adicional, la jubilación mínima llegará a $429.081,79, mientras que la PUAM se ubicará en $357.265,82. Las PNC por invalidez o vejez pasarán a $321.359,90, y las de madres de siete hijos también alcanzarán los $429.081,79.

El bono mensual está dirigido a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Es clave aclarar que quienes perciben la jubilación máxima no acceden al bono, ya que el refuerzo se paga de manera completa solo a quienes cobran el haber mínimo y de forma proporcional a los ingresos que lo superan, hasta un tope fijado por Anses.

Los nuevos valores surgen de la aplicación del índice inflacionario de diciembre sobre los haberes vigentes.

