Confirmado: ANSES deposita $429.081 a este grupo en febrero 2026 Con la inflación de diciembre ya oficializada por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social estableció los valores que cobrarán jubilados y pensionados en el próximo mes. Por + Seguir en







Los nuevos valores surgen de la aplicación del índice inflacionario de diciembre sobre los haberes vigentes. Freepik

La inflación de diciembre 2025 fue del 2,8%, porcentaje que se aplica a los haberes de enero.

La jubilación mínima se incrementa en febrero y, con refuerzo, alcanza los $429.081.

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para los ingresos más bajos.

El refuerzo se paga de forma total o proporcional según el haber mensual. Nuevamente, en febrero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará hasta $429.081 a un grupo específico de jubilados: quienes cobran la mínima y, por esa razón, acceden al bono extraordinario completo. El monto surge de la actualización mensual luego de que se conociera el último dato de inflación.

Anses - Jubilación El refuerzo se acredita automáticamente y apunta a sostener el poder adquisitivo de los haberes más bajos. Pexels Así quedaron las jubilaciones de ANSES para febrero 2026 El ajuste de febrero surge del 2,8% de inflación de diciembre 2025 informado por el INDEC y se aplica de manera directa sobre los haberes de enero. De este modo, la jubilación mínima pasa a ser de $359.081,79, mientras que la jubilación máxima se ubica en $2.416.275,65.

En el mismo esquema, la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) queda fijada en $287.265,82, la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez en $251.359,90 y la PNC para madres de siete hijos iguala el haber mínimo, con $359.081,79. Todos estos montos se liquidan de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Bono de $70.000 de ANSES en febrero 2026 El Gobierno ratificó que en febrero seguirá vigente el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. Este refuerzo no se ajusta por inflación y se paga junto al haber mensual. Para los jubilados que superan el haber mínimo, el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido por Anses, sin modificar el monto de la jubilación máxima.

Anses - Jubilación El monto final surge de la combinación entre la actualización por inflación y el bono extraordinario vigente. Pexels Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo, lo que eleva el ingreso final a $429.081,79. En el caso de la PUAM, el monto total con refuerzo asciende a $357.265,82, mientras que las PNC por invalidez o vejez alcanzan los $321.359,90. Las madres de siete hijos también llegan a $429.081,79.