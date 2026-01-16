16 de enero de 2026 Inicio
Venus en Acuario llega para romper moldes: cómo afecta a tu signo en el amor

El amor pide libertad, pero con límites claros: este tránsito sacude los vínculos mientras el Sol en Capricornio obliga a pensar qué relaciones valen la pena sostener.

Por
Venus en Acuario propone libertad

Venus en Acuario propone libertad, pero con límites claros y decisiones conscientes.

  • Venus ingresa en Acuario el 17 de enero de 2026 y propone vínculos más libres, auténticos y poco convencionales.
  • El amor se vive desde la amistad, la afinidad mental y el respeto por la individualidad.
  • Se caen viejos mandatos afectivos y se redefinen las reglas de las relaciones.
  • Mientras tanto, el Sol sigue en Capricornio, aportando seriedad, realismo y necesidad de compromiso.

Desde el 17 de enero de 2026 Venus, el planeta del amor, el deseo y los valores, ingresa en Acuario, el perfil astral del aguatero, trayendo una energía más libre, independiente y poco convencional a los vínculos, ¿cómo afecta a tu signo en el amor?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Horóscopo de hoy, viernes 16 de enero

Mientras tanto, el Sol permanece en Capricornio, aportando estructura, seriedad y necesidad de resultados claros. Esto crea un equilibrio perfecto: el amor se vive con libertad pero también con responsabilidad.

Durante este tránsito, los vínculos se basan en amistad, autenticidad y respeto por la individualidad, derribando viejas formas de relacionarnos y abriendo relaciones más honestas, livianas y mentales. En este sentido, una venus acuariana no promete cuentos de hadas, pero sí relaciones reales, conscientes y alineadas con quién sos hoy, equilibrando libertad y compromiso.

Acuario

Cómo afecta Venus en Acuario a cada signo en el amor

Aries

Necesidad de relaciones más libres, pero con objetivos claros. Atracción por personas diferentes o vínculos que nacen desde la amistad. Menos drama, más complicidad.

Tauro

Venus —tu regente— te saca de la zona de confort: cambios en el amor o en la forma de vincularte. Solidez y libertad se equilibran para que decidas qué querés y qué ya no.

Géminis

Momento ideal para conocer gente nueva, viajar, charlar y enamorarte desde lo mental. El Sol en Capricornio ayuda a poner límites y estructurar tus afectos.

Cáncer

Se activan temas de intimidad y apegos. Venus pide soltar control emocional y animarte a vínculos más libres; el Sol aporta prudencia y claridad en lo que realmente buscás.

Leo

Los vínculos toman protagonismo. Relaciones espejo: el otro te muestra qué necesitás cambiar. Atracción por personas independientes, pero sin perder estabilidad.

Virgo

Cambios en la rutina amorosa. Revisión de dinámicas que ya no funcionan. Amor con hechos concretos, pero también con la libertad de expresarte.

Libra

Venus te favorece: más magnetismo y creatividad. Romance distinto, poco clásico pero estimulante. El Sol en Capricornio ayuda a equilibrar diversión y compromiso.

Escorpio

Movimientos en el hogar y la familia impactan en el amor. Necesidad de poner límites y redefinir seguridad emocional con claridad.

Sagitario

Conversaciones clave, flirteos y reencuentros. El amor aparece en lo cotidiano y desde la palabra, pero con conciencia de lo que querés a largo plazo.

Capricornio

El Sol en tu signo refuerza la estabilidad; Venus en Acuario pide experimentar y abrir la mente a vínculos distintos. Amor con libertad, pero con cabeza.

Acuario

¡Protagonista del tránsito! Venus en tu signo te vuelve más magnética/o. Renacimiento afectivo con autenticidad y sin perder independencia. El Sol en Capricornio ayuda a aterrizar tus deseos.

Piscis

Cierre de ciclos emocionales. Amores del pasado pueden aparecer para ser sanados. Venus trae libertad; el Sol en Capricornio aporta discernimiento y claridad.

