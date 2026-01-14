Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 15 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 4.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 4 podrán cobrar este jueves.
Asignación por Embarazo
Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 3.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 2 y 3.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.
Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 8 y 9.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.