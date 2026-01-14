14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 15 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses indicó de qué se trata el extra que solo cobrará un grupo de jubilados.
Te puede interesar:

Este es el extra de ANSES que solo cobrarán algunos jubilados en enero 2026

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 4.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 4 podrán cobrar este jueves.

Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 3.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 2 y 3.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.

Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 8 y 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó cuál es el trámite para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa.

Cuál es el trámite online fundamental de ANSES para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa

Anses explicó cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026. 

Cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 14 de enero

Anses explicó hasta cuándo se cobran las Becas Progresar.

Hasta cuándo puedo cobrar las Becas Progresar de ANSES en enero 2026

Anses dio a conocer la fecha en la que la AUH termina de cobrar en enero. 

Esta es la fecha límite para la AUH de ANSES en enero 2026: de qué se trata

Anses explicó por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 22 de enero.

Atención jubilados de ANSES: por qué el 22 de enero es una fecha muy importante

Rating Cero

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

últimas noticias

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Hace 21 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

Hace 22 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Hace 23 minutos
Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Hace 44 minutos
play
El Changuito Zeballos erró un penal sobre el final del partido.

Tibio arranque de Boca en el 2026: empató 0-0 con Millonarios en La Bombonera

Hace 50 minutos