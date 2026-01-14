Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 15 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Este es el extra de ANSES que solo cobrarán algunos jubilados en enero 2026

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 4.

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 4 podrán cobrar este jueves.

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 3.

Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 2 y 3.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.

Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 8 y 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.