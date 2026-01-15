Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información a la que los beneficiarios deben prestar atención. Por + Seguir en







Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que la Libreta AUH se puede presentar hasta el 31 de marzo para cobrar el monto retenido durante el año anterior.

La Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes

El documento se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea por medio de su sitio oficial o la app.

El formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció una prórroga en la presentación de la Libreta AUH, el documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes. Con la presentación de este documento se accede al 20% retenido por el organismo el año anterior.

Libreta AUH Anses Paso a paso para presentar la Libreta AUH Qué es la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el documento que los titulares de esta asignación deben presentar anualmente ante la ANSES para acreditar que sus hijos cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. Sirve para cobrar el acumulado correspondiente al año anterior.

Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069,40 por hijo.

auh libreta auh ayuda escolar anses freepik Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES El trámite es online y se realiza mediante el siguiente paso a paso: