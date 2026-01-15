Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que la Libreta AUH se puede presentar hasta el 31 de marzo para cobrar el monto retenido durante el año anterior.
La Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes
El documento se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea por medio de su sitio oficial o la app.
El formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció una prórroga en la presentación de la Libreta AUH, el documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes. Con la presentación de este documento se accede al 20% retenido por el organismo el año anterior.
La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el documento que los titulares de esta asignación deben presentar anualmente ante la ANSES para acreditar que sus hijos cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. Sirve para cobrar el acumulado correspondiente al año anterior.
Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069,40 por hijo.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El trámite es online y se realiza mediante el siguiente paso a paso:
Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.
Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES
Anses anunció que continúa vigente la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y, de esta manera, acceder al 20% retenido por el organismo el año anterior.