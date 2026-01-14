Cuál es el trámite online fundamental de ANSES para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa

Anses explicó cuál es el trámite para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa.
Diario Río Negro
La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega la Certificación Negativa, un documento que acredita la situación laboral y previsional de una persona.
Desde el organismo remarcan que este documento es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios
Puede descargarse en pocos minutos de forma online, cosa que permite resolver trámites de manera rápida, sin turnos ni esperas en oficinas.
En muchos casos, este certificado es requerido para altas, evaluaciones, otorgamiento de beneficios o verificación de condiciones laborales y sociales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) emite la Certificación Negativa, un documento que acredita que una persona no percibe prestaciones, no realiza aportes formales y no cuenta con cobertura de obra social dentro del sistema de seguridad social. Su gestión es gratuita y completamente online, por lo que se puede realizar desde la comodidad de casa.