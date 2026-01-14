Cuál es el trámite online fundamental de ANSES para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó que es rápido, sencillo y aceptado por obras sociales y y bancos. Por + Seguir en







Anses explicó cuál es el trámite para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa.

La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega la Certificación Negativa, un documento que acredita la situación laboral y previsional de una persona.

Desde el organismo remarcan que este documento es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios

Puede descargarse en pocos minutos de forma online, cosa que permite resolver trámites de manera rápida, sin turnos ni esperas en oficinas.

En muchos casos, este certificado es requerido para altas, evaluaciones, otorgamiento de beneficios o verificación de condiciones laborales y sociales. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) emite la Certificación Negativa, un documento que acredita que una persona no percibe prestaciones, no realiza aportes formales y no cuenta con cobertura de obra social dentro del sistema de seguridad social. Su gestión es gratuita y completamente online, por lo que se puede realizar desde la comodidad de casa.

jubilada celular anses Freepik Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué sirve La Certificación Negativa es un comprobante digital que permite acreditar, ante distintos organismos e instituciones, la situación previsional y laboral de una persona. Específicamente, informa:

Que el ciudadano no percibe prestaciones de Anses

Que no registra aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo, monotributista o personal de casas particulares

Que no cuenta con cobertura médica a través del sistema de seguridad social

Si la persona figura o no como monotributista social

Su uso se extendió también a trámites donde se necesita respaldar la situación previsional previa al inicio de una nueva prestación o beneficio. Quiénes suelen pedir la Certificación Negativa de ANSES Entre las instituciones que más frecuentemente solicitan esta documentación se encuentran:

Obras sociales

Bancos y entidades financieras

Empleadores

Instituciones educativas

Organismos públicos y privados En muchos casos, el documento es requerido para altas, evaluaciones, otorgamiento de beneficios o verificación de condiciones laborales y sociales.

Cómo pedir la Certificación Negativa de ANSES El trámite se realiza de forma totalmente digital, a través del sitio web oficial de Anses o desde la aplicación Mi Anses mediante los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Seleccionar la opción Certificación Negativa

Elegir el período a consultar (dentro de los últimos seis meses)

Descargar el comprobante en formato digital