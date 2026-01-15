Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma realizar este sencillo trámite. Por + Seguir en







Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH. Ambito y ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que la Libreta AUH se puede presentar a través de seis simples pasos.

El trámite se realiza de forma online, aunque quienes no puedan hacerlo de forma digital pueden hacerlo en una oficina.

La fecha límite para hacer esta gestión es el 31 de marzo.

La Libreta AUH acredita que se cumplieron los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los hijos e hijas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que para presentar la Libreta AUH es necesario realizar un trámite online de solo seis pasos. Sin embargo es importante aclarar que en el caso de no poder presentar el documento en forma digital, es posible hacerlo en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

AUH ANSES Según la Administración Nacional de Seguridad Social, si no se presenta la Libreta AUH dentro del plazo establecido, no podrá acceder al complemento del 20% retenido. Pexels Qué es la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el documento que los titulares de esta asignación deben presentar anualmente ante la Anses para acreditar que sus hijos cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. Sirve para cobrar el monto acumulado correspondiente al año anterior.

Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069 por hijo. Este monto corresponde a los meses entre marzo 2024 y febrero 2025.

Libreta AUH celular ANSES Sitio web oficial de ANSES Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES Los seis pasos son los siguientes: