15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma realizar este sencillo trámite.

Por
Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Ambito y ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que la Libreta AUH se puede presentar a través de seis simples pasos.
  • El trámite se realiza de forma online, aunque quienes no puedan hacerlo de forma digital pueden hacerlo en una oficina.
  • La fecha límite para hacer esta gestión es el 31 de marzo.
  • La Libreta AUH acredita que se cumplieron los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los hijos e hijas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que para presentar la Libreta AUH es necesario realizar un trámite online de solo seis pasos. Sin embargo es importante aclarar que en el caso de no poder presentar el documento en forma digital, es posible hacerlo en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.
Te puede interesar:

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

AUH ANSES
Según la Administración Nacional de Seguridad Social, si no se presenta la Libreta AUH dentro del plazo establecido, no podrá acceder al complemento del 20% retenido.

Según la Administración Nacional de Seguridad Social, si no se presenta la Libreta AUH dentro del plazo establecido, no podrá acceder al complemento del 20% retenido.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el documento que los titulares de esta asignación deben presentar anualmente ante la Anses para acreditar que sus hijos cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. Sirve para cobrar el monto acumulado correspondiente al año anterior.

Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES

Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069 por hijo. Este monto corresponde a los meses entre marzo 2024 y febrero 2025.

Libreta AUH celular ANSES

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

Los seis pasos son los siguientes:

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
  • Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
  • Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
  • El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES

ANSES, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, recuerda que continúa vigente la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y, de esta manera, acceder al 20% acumulado durante 2024.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó por qué es una fecha importante.

AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

Anses indicó de qué se trata el extra que solo cobrará un grupo de jubilados.

Este es el extra de ANSES que solo cobrarán algunos jubilados en enero 2026

Anses explicó cuál es el trámite para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa.

Cuál es el trámite online fundamental de ANSES para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa

Anses explicó cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026. 

Cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 14 de enero

Rating Cero

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

últimas noticias

El Gobierno avanzó con la quita de aranceles de importación a los celulares.

Desde hoy los celulares importados dejan de pagar aranceles: a partir de qué fecha serán más baratos

Hace 8 minutos
Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Hace 19 minutos
Anses explicó por qué es una fecha importante.

AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

Hace 33 minutos
Bastian podría ser operado este jueves.

Cómo sigue la salud de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: será operado por tercera vez

Hace 1 hora
Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

Hace 1 hora