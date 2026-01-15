Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.
Ambito y ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que la Libreta AUH se puede presentar a través de seis simples pasos.
El trámite se realiza de forma online, aunque quienes no puedan hacerlo de forma digital pueden hacerlo en una oficina.
La fecha límite para hacer esta gestión es el 31 de marzo.
La Libreta AUH acredita que se cumplieron los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los hijos e hijas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que para presentar la Libreta AUH es necesario realizar un trámite online de solo seis pasos. Sin embargo es importante aclarar que en el caso de no poder presentar el documento en forma digital, es posible hacerlo en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.
La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el documento que los titulares de esta asignación deben presentar anualmente ante la Anses para acreditar que sus hijos cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. Sirve para cobrar el monto acumulado correspondiente al año anterior.
Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES
Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069 por hijo. Este monto corresponde a los meses entre marzo 2024 y febrero 2025.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
Los seis pasos son los siguientes:
Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES
ANSES, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, recuerda que continúa vigente la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y, de esta manera, acceder al 20% acumulado durante 2024.