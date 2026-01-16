16 de enero de 2026 Inicio
En cuánto quedarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 con aumento confirmado

Con la actualización por inflación definida por la Administración Nacional de la Seguridad Social, los jubilados y pensionados ya pueden estimar cuánto van a cobrar el próximo mes.

El aumento de febrero se define por inflación y actualiza todos los haberes del sistema previsional.
  • La inflación de diciembre 2025, informada por el INDEC, fue del 2,8% y se aplica sobre los haberes de enero.
  • El ajuste responde a la fórmula de movilidad mensual vigente por decreto.
  • Los nuevos montos alcanzan a jubilaciones, pensiones y la PUAM.
  • En febrero sigue vigente el bono extraordinario para ingresos más bajos.

La respuesta a cuánto quedarán las jubilaciones en febrero 2026 surge del último dato oficial de inflación y de la aplicación automática de la movilidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el incremento será del 2,8%, correspondiente al índice de diciembre 2025, lo que impactará de manera directa en los haberes que se cobran el mes próximo.

Confirmado: ANSES deposita $429.081 a este grupo en febrero 2026

Así quedaron las jubilaciones de ANSES para febrero 2026

Con el aumento ya definido, Anses aplicará el porcentaje sobre los montos vigentes en enero. Este esquema se enmarca en el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales atados a la inflación para evitar que los ingresos previsionales pierdan poder de compra frente a la suba de precios. De esta manera:

  • La jubilación mínima pasará a ser de $359.081,79
  • La jubilación máxima escalará hasta $2.416.275,65

En el caso de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), el haber quedará en $287.265,82. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez alcanzarán los $251.359,90, y las otorgadas a madres de siete hijos se equiparan a la mínima, con $359.081,79.

Bono de $70.000 de ANSES en febrero 2026

Además del aumento, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 durante febrero. Este refuerzo está dirigido a jubilados y pensionados con los haberes más bajos y no se actualiza por inflación. El refuerzo se paga de forma completa a quienes cobran la mínima y de manera proporcional para los haberes superiores, hasta el tope que fija Anses.

Con el bono incluido, la jubilación mínima ascenderá a $429.081,79, el mismo monto que percibirán las madres de siete hijos con PNC. La PUAM llegará a $357.265,82, mientras que las PNC por invalidez o vejez quedarán en $321.359,90. La jubilación máxima no recibe el adicional y se mantiene en $2.416.275,65.

