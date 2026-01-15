AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una prórroga en la presentación de la Libreta AUH.
Ahora, el documento se puede presentar hasta el día martes 31 de marzo.
De esta forma se accede al 20% del complemento acumulado entre marzo de 2024 y febrero de 2025
El trámite de presentación se realiza de forma online.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que el 31 de marzo es una fecha clave para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que es la fecha límite establecida para presentar la Libreta AUH en caso de que todavía no lo hayan hecho. De esta forma, se accede al monto mensual retenido por el organismo durante el año anterior.
La Libreta AUH acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, y se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea por medio de su sitio oficial o la app.
El formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.
Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069 por hijo.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El paso a paso para realizar este trámite es el siguiente:
Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.
Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES
Anses informó que la prórroga para presentar la Libreta AUH está vigente hasta el 31 de marzo.