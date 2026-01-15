AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que los titulares deben prestar atención a esta fecha en el calendario. Por + Seguir en







Anses explicó por qué es una fecha importante.

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una prórroga en la presentación de la Libreta AUH.

Ahora, el documento se puede presentar hasta el día martes 31 de marzo.

De esta forma se accede al 20% del complemento acumulado entre marzo de 2024 y febrero de 2025

El trámite de presentación se realiza de forma online. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que el 31 de marzo es una fecha clave para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que es la fecha límite establecida para presentar la Libreta AUH en caso de que todavía no lo hayan hecho. De esta forma, se accede al monto mensual retenido por el organismo durante el año anterior.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, y se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea por medio de su sitio oficial o la app.

El formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.

Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069 por hijo.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES El paso a paso para realizar este trámite es el siguiente: