15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que los titulares deben prestar atención a esta fecha en el calendario.

Por
Anses explicó por qué es una fecha importante.

Anses explicó por qué es una fecha importante.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una prórroga en la presentación de la Libreta AUH.
  • Ahora, el documento se puede presentar hasta el día martes 31 de marzo.
  • De esta forma se accede al 20% del complemento acumulado entre marzo de 2024 y febrero de 2025
  • El trámite de presentación se realiza de forma online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que el 31 de marzo es una fecha clave para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que es la fecha límite establecida para presentar la Libreta AUH en caso de que todavía no lo hayan hecho. De esta forma, se accede al monto mensual retenido por el organismo durante el año anterior.

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.
Te puede interesar:

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Ayuda Escolar ANSES
Con la Ley de Movilidad, la Ayuda Escolar otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social se incrementará a partir del próximo mes.

Con la Ley de Movilidad, la Ayuda Escolar otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social se incrementará a partir del próximo mes.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, y se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea por medio de su sitio oficial o la app.

El formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.

Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069 por hijo.

Ayuda Escolar 1

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El paso a paso para realizar este trámite es el siguiente:

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
  • Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
  • Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
  • El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES

Anses informó que la prórroga para presentar la Libreta AUH está vigente hasta el 31 de marzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

Anses indicó de qué se trata el extra que solo cobrará un grupo de jubilados.

Este es el extra de ANSES que solo cobrarán algunos jubilados en enero 2026

Anses explicó cuál es el trámite para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa.

Cuál es el trámite online fundamental de ANSES para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa

Anses explicó cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026. 

Cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 14 de enero

Rating Cero

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

últimas noticias

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Hace 13 minutos
Anses explicó por qué es una fecha importante.

AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

Hace 27 minutos
Bastian podría ser operado este jueves.

Cómo sigue la salud de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: será operado por tercera vez

Hace 1 hora
Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

Hace 1 hora
Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.

Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro

Hace 1 hora