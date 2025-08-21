ANSES paga $326.221 en septiembre 2025: el grupo que puede cobrar este monto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,9%, según la fórmula de movilidad actual que ajusta las prestaciones de acuerdo a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Por eso es que los titulares de la la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasarán a cobrar $326.221.
PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social
El cronograma de pagos de la entidad previsional para agosto aún no ha sido publicado oficialmente.
PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder
La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión y que cumplen con los siguientes requisitos:
Monto de la PUAM de ANSES en septiembre 2025
Con la suba del 1,9%, el próximo mes el monto de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) será de $326.221. ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono de refuerzo).
Cómo acceder a la PUAM de ANSES en septiembre 2025
Para comenzar el trámite para ser beneficiario de la PUAM se hace de forma online a través de los siguientes pasos: