ANSES paga $326.221 en septiembre 2025: el grupo que puede cobrar este monto La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a quiénes está destinado este monto.







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,9%, según la fórmula de movilidad actual que ajusta las prestaciones de acuerdo a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Por eso es que los titulares de la la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasarán a cobrar $326.221.

PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión y que cumplen con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Ser argentino, ser argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni Prestación por Desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no cumple con este requisito cuando se haya ausentado del territorio argentino por más de 90 días corridos).

Monto de la PUAM de ANSES en septiembre 2025 Con la suba del 1,9%, el próximo mes el monto de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) será de $326.221. ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono de refuerzo).

Cómo acceder a la PUAM de ANSES en septiembre 2025 Para comenzar el trámite para ser beneficiario de la PUAM se hace de forma online a través de los siguientes pasos:

En primer lugar, se debe obtener la clave de la seguridad social.

Luego, hay que ingresar a mi ANSES y revisar que los vínculos familiares estén correctos. En caso de ser necesario, el día del turno acercarse con la documentación faltante.

Por último, para iniciar la solicitud de la PUAM, sacar un turno en una oficina de ANSES.