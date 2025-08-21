21 de agosto de 2025 Inicio
Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pagos del próximo mes y el incremento para los haberes mínimos.

La jubilación mínima se actualiza en septiembre y alcanzará los $320.214 más un bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, junto con la suba establecida por la Ley de Movilidad. El incremento será del 1,9%, lo que eleva la jubilación mínima a $320.214. Además, se espera que el Gobierno mantenga el bono de $70.000, llevando el total a $390.214.

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.
El pago único de ANSES de $100.421 en septiembre 2025: quiénes reciben el depósito

Los pagos para quienes perciben la mínima se realizarán entre el 8 y el 19 de septiembre según la terminación del DNI.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES

Con este ajuste, los haberes más bajos alcanzarán los $320.214. En caso de confirmarse la continuidad del bono extraordinario, el monto definitivo para los jubilados que cobran la mínima será de $390.214 en septiembre. Este esquema refuerza la política de sostener el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación.

El aumento corresponde a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, como indica la normativa vigente. De esta manera, los beneficiarios que perciben la mínima contarán con un refuerzo en sus ingresos de cara al noveno mes del año.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

El organismo estableció el siguiente cronograma de pagos para quienes perciben la jubilación mínima:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Los jubilados con haberes superiores cobrarán del 22 al 26 de septiembre, en el tramo final del calendario oficial.

Para quienes superan el haber mínimo, los pagos se efectuarán entre el 22 y el 26 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

