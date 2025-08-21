Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pagos del próximo mes y el incremento para los haberes mínimos. Por







La jubilación mínima se actualiza en septiembre y alcanzará los $320.214 más un bono de $70.000. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, junto con la suba establecida por la Ley de Movilidad. El incremento será del 1,9%, lo que eleva la jubilación mínima a $320.214. Además, se espera que el Gobierno mantenga el bono de $70.000, llevando el total a $390.214.

Anses - Jubilación Los pagos para quienes perciben la mínima se realizarán entre el 8 y el 19 de septiembre según la terminación del DNI. Pexels Aumenta la jubilación mínima de ANSES Con este ajuste, los haberes más bajos alcanzarán los $320.214. En caso de confirmarse la continuidad del bono extraordinario, el monto definitivo para los jubilados que cobran la mínima será de $390.214 en septiembre. Este esquema refuerza la política de sostener el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación.

El aumento corresponde a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, como indica la normativa vigente. De esta manera, los beneficiarios que perciben la mínima contarán con un refuerzo en sus ingresos de cara al noveno mes del año.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025 El organismo estableció el siguiente cronograma de pagos para quienes perciben la jubilación mínima:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Anses - Jubilación Los jubilados con haberes superiores cobrarán del 22 al 26 de septiembre, en el tramo final del calendario oficial. Pexels Para quienes superan el haber mínimo, los pagos se efectuarán entre el 22 y el 26 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI.