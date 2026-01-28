AUH de ANSES: por los feriados, hasta cuándo puedo cobrar en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó las fechas de pago de este beneficio para el próximo mes. Por + Seguir en







Anses difundió las fechas de cobro de febrero 2026 de la AUH.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció modificaciones en el cronograma de cobros de febrero.

Uno de los grupos afectados es el de la AUH.

Estos beneficiarios reciben sus haberes hasta el 24, según su último número de DNI.

Además, con el aumento del 2,8%, la AUH pasará a ser de $128.983 sin el descuento. La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara el calendario de pagos de febrero 2026, que se verá modificado por los feriados de Carnaval. En ese sentido, uno de los grupos afectados por esta modificación son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que cobrarán sus haberes hasta el día martes 24.

Anses AUH ANSES AUH de ANSES: quiénes pueden acceder Para acceder a la Asignación Universal por Hijo, los solicitantes deben cumplir con condiciones laborales y familiares específicas.

Pueden solicitarla la madre, el padre o tutor que esté a cargo de menores de 18 años (o hijos con discapacidad sin límite de edad) y se encuentre en alguna de estas situaciones:

Desocupados/as.

Trabajadores/as informales (sin aportes).

Monotributistas sociales.

Trabajadores/as de casas particulares. Requisitos principales

De los padres: Deben ser argentinos, residir en el país y tener DNI actualizado. Si son extranjeros o naturalizados, deben tener al menos 2 años de residencia en el país.

Deben ser argentinos, residir en el país y tener DNI actualizado. Si son extranjeros o naturalizados, deben tener al menos 2 años de residencia en el país. De los hijos: Ser menores de 18 años y solteros. En caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad. Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 Con la actualización del 2,85% determinada por el Índice de Precios al Consumidor registrada por el Indec en diciembre del 2025, el monto total de la AUH en febrero asciende a $128.983. Sin embargo, Anses deposita mensualmente el 80% de la prestación, por lo que este mes deja un total de $103.186 por hijo.

El 20% restante se acumula y se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. AUH de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 El cronograma de cobros se ordena según el último número del DNI de cada beneficiario: DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero.

DNI terminados en 7: 20 de febrero.

DNI terminados en 8: 23 de febrero.

DNI terminados en 9: 24 de febrero.