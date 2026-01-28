ANSES: así quedará el calendario de pagos de febrero 2026 por los feriados por carnavales La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son las prestaciones que se verán afectadas por estos días en los que las entidades bancarias estarán cerradas. Por + Seguir en







Anses detalló cómo quedará el calendario de febrero 2026 con los feriados de Carnaval. Freepik/ Sitio web oficial de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara el calendario de febrero 2026, que sufrirá algunas modificaciones.

Estos cambios serán generados por los feriados de Carnaval, que serán el lunes 16 y el martes 17.

Es por eso que los jubilados, pensionados y titulares de la AUH verán cambios en sus fechas de cobro habitual.

Además, el próximo mes, los haberes tendrán un aumento del 2,8%. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá modificar el calendario de pagos de febrero 2026, lo que impactará en las fechas habituales de cobro de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto se debe a los días feriados de Carnaval, que son el lunes 16 y el martes 17.

Anses - Jubilación Pexels ANSES: cambios en el calendario por los feriados de febrero 2026 Los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero obligaron al organismo a reorganizar el calendario de pagos del mes.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero. Lunes 16 y martes 17 de febrero, feriados por Carnaval.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero. Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero. Lunes 16 y martes 17 de febrero, feriados por Carnaval.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.

DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.