28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES: así quedará el calendario de pagos de febrero 2026 por los feriados por carnavales

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son las prestaciones que se verán afectadas por estos días en los que las entidades bancarias estarán cerradas.

Por
Anses detalló cómo quedará el calendario de febrero 2026 con los feriados de Carnaval.

Anses detalló cómo quedará el calendario de febrero 2026 con los feriados de Carnaval.

Freepik/ Sitio web oficial de ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara el calendario de febrero 2026, que sufrirá algunas modificaciones.
  • Estos cambios serán generados por los feriados de Carnaval, que serán el lunes 16 y el martes 17.
  • Es por eso que los jubilados, pensionados y titulares de la AUH verán cambios en sus fechas de cobro habitual.
  • Además, el próximo mes, los haberes tendrán un aumento del 2,8%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá modificar el calendario de pagos de febrero 2026, lo que impactará en las fechas habituales de cobro de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto se debe a los días feriados de Carnaval, que son el lunes 16 y el martes 17.

Anses difundió las fechas de cobro de febrero 2026 de la AUH.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: por los feriados, hasta cuándo puedo cobrar en febrero 2026

Anses - Jubilación

ANSES: cambios en el calendario por los feriados de febrero 2026

Los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero obligaron al organismo a reorganizar el calendario de pagos del mes.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

Lunes 16 y martes 17 de febrero, feriados por Carnaval.

  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

Lunes 16 y martes 17 de febrero, feriados por Carnaval.

  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.
  • DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.
  • DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.
  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses anunció cambios de última hora para  varios beneficiarios para el mes de febrero.

Atención ANSES: el cambio de última hora para febrero 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del miércoles 28 de enero

Anses explicó qué pasará con el bono para pensionados en febrero.

Urgente ANSES: qué pasará con el bono para pensionados en febrero 2026

Anses dio a conocer el monto y las fechas de cobro de febrero de las Pensiones.

Pensiones de ANSES: se supo cuándo se cobrarán en febrero 2026 y los montos con aumento

Anses solicitó a los pensionados prestar atención al día 9 de febrero.

Atención pensionados de ANSES: este es el motivo por el que el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 27 de enero

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

Los médicos le dijeron que se case rápido porque su vida corría gran peligro

Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

Hace 7 minutos
El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 14 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 28 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 39 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 54 minutos