ANSES: así quedará el calendario de pagos de febrero 2026 por los feriados por carnavales

Anses detalló cómo quedará el calendario de febrero 2026 con los feriados de Carnaval.
Freepik/ Sitio web oficial de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara el calendario de febrero 2026, que sufrirá algunas modificaciones.
Estos cambios serán generados por los feriados de Carnaval, que serán el lunes 16 y el martes 17.
Es por eso que los jubilados, pensionados y titulares de la AUH verán cambios en sus fechas de cobro habitual.
Además, el próximo mes, los haberes tendrán un aumento del 2,8%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá modificar el calendario de pagos de febrero 2026, lo que impactará en las fechas habituales de cobro de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto se debe a los días feriados de Carnaval, que son el lunes 16 y el martes 17.