Así podés ahorrar $200.000 en el supermercado con Cuenta DNI durante marzo 2026

La billetera digital del Banco Provincia ofrece descuentos en comercios durante este mes. Al combinar las promociones semanales, los usuarios pueden alcanzar un ahorro prominente.

  • Con Cuenta DNI se pueden combinar descuentos en supermercados y comercios durante todo marzo de 2026.
  • Algunas promociones ofrecen hasta 20% de reintegro en cadenas como Día, Chango Más o Toledo.
  • También hay beneficios en mayoristas y supermercados del interior bonaerense.
  • Los reintegros se repiten cada semana y son acumulables entre distintas promociones.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó una nueva serie de beneficios para marzo de 2026 que permiten ahorrar en compras de supermercado si se combinan todas las promociones disponibles durante el mes. Así podés ahorrar hasta $200.000.

Los descuentos se aplican en diferentes cadenas y mayoristas de la provincia de Buenos Aires y, en muchos casos, se repiten semana a semana. De esta forma, quienes utilicen la aplicación para pagar sus compras pueden acumular reintegros importantes a lo largo del mes.

Según datos oficiales del Banco Provincia, durante 2025 los usuarios de Cuenta DNI realizaron más de 250 millones de transacciones, superando $1,2 billones en compras, lo que convirtió a esta billetera digital en una de las más utilizadas del país. Solo en promociones vinculadas a supermercados, el ahorro total generado por los usuarios superó los $45.000 millones, impulsando el consumo en comercios y grandes cadenas.

CUENTA DNI

Cómo aprovechar los descuentos en supermercados de Cuenta DNI en marzo 2026

Durante marzo, los descuentos se aplican en distintos días de la semana según el supermercado. Al combinar todos los beneficios, el ahorro semanal puede llegar a $50.000, lo que permite alcanzar hasta $200.000 de reintegro en el mes.

Los principales descuentos disponibles son:

  • Día: 20% de descuento los lunes con tope de $8.000 por día.
  • Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento martes y miércoles con tope de $6.000 por semana.
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes con reintegro máximo de $20.000 por persona.
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro, con devolución inmediata.
  • Toledo: 20% de descuento los miércoles sin tope de reintegro.
  • Chango Más: 20% de descuento los jueves con devolución en el acto.
  • Supermercados Josimar: 15% de descuento los miércoles con tope de $6.000 por semana.
  • Si una persona aprovecha cada uno de estos beneficios en la misma semana, puede ahorrar hasta $50.000, lo que al repetirse durante cuatro semanas permite llegar al ahorro máximo mensual estimado.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Además de los supermercados, la aplicación del Banco Provincia también ofrece promociones en otros rubros para acompañar el consumo durante el mes.
  • Entre los beneficios más destacados se encuentran:
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento los viernes con tope de $5.000 por día.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos con tope de $8.000 por semana.
  • Locales FULL de YPF: 25% de descuento los fines de semana con tope de $8.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días con tope de $6.000 semanales.
  • Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos con tope de $6.000 por semana.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, acumulable con otras promociones.
