Este es el importante cambio que tiene Cuenta DNI para los descuentos en carnicerías y comercios de barrio en marzo 2026

La billetera digital de Banco Provincia extiende durante marzo sus promociones en carnicerías y comercios de cercanía, reforzando los beneficios para quienes realizan compras cotidianas con la app.

Por
Banco Provincia
  • Cuenta DNI amplió en marzo el 20% de descuento en comercios de cercanía, ahora vigente de lunes a viernes e incorporando carnicerías, granjas y pescaderías.

  • El beneficio mantiene un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en consumos en locales adheridos.

  • La medida busca facilitar la organización de compras esenciales y reforzar el ahorro familiar durante la semana laboral.

  • Además, el descuento puede combinarse con 10% en librerías (lunes y martes) y 10% en farmacias y perfumerías (miércoles y jueves), ambos sin tope.

Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, comenzó marzo con una actualización clave en su esquema de beneficios para usuarios bonaerenses. La principal novedad es la ampliación de la promoción en comercios de cercanía, un rubro de uso cotidiano que ahora extiende su vigencia a casi toda la semana laboral, facilitando la organización de las compras.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  
Cuenta DNI confirmó los descuentos que tendrá para marzo 2026: cuáles son las principales variantes

Desde este mes, el descuento del 20% en negocios adheridos —incluidas carnicerías y locales de barrio— se encuentra disponible de lunes a viernes y ya no se limita a jornadas puntuales. La medida apunta a fortalecer el ahorro en productos esenciales y ofrecer mayor flexibilidad a quienes utilizan la aplicación para sus pagos diarios.

Cuenta DNI
El beneficio mantiene un tope de reintegro de $5.000 por semana. Para alcanzar ese límite, es necesario realizar consumos por un total de $25.000 en el período semanal, una dinámica que permite optimizar el presupuesto mensual a través de la app oficial del banco.

Qué cambios tiene Cuenta DNI para los descuentos en carnicerías y comercios de cercanía en marzo 2026

Durante marzo de 2026, Cuenta DNI amplía los días de ahorro en comercios de cercanía e incorpora formalmente a carnicerías, granjas y pescaderías dentro de la misma promoción. El descuento del 20% ya no se concentra en fechas puntuales, sino que rige de lunes a viernes. La medida apunta a que los bonaerenses organicen mejor sus compras de alimentos frescos y productos esenciales a lo largo de toda la semana laboral.

En relación con los reintegros, Banco Provincia fijó un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de $25.000 en locales adheridos. Además, este mes permite combinar beneficios: lunes y martes el ahorro puede sumarse al 10% en librerías, y miércoles y jueves al 10% en farmacias y perfumerías, ambos sin tope de devolución. De esta manera, la promoción refuerza el impacto en el presupuesto familiar con un esquema más amplio y acumulable.

cuenta dni

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.
