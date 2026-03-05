Cuáles son las renovaciones que tiene Cuenta DNI en sus descuentos para marzo 2026 Frente a este panorama, Banco Provincia actualizó su esquema de promociones y lanzó importantes descuentos en el rubro escolar para acompañar los gastos de la vuelta a clases. Por + Seguir en







Las nuevas promociones de Cuenta DNI para marzo 2026. Banco Provincia

En marzo 2026, Banco Provincia reforzó beneficios con Cuenta DNI para aliviar el gasto escolar y familiar.

Vuelta a Clases: 10% en librerías (sin tope) y hasta 20% en indumentaria con 9 cuotas sin interés.

Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes, con tope semanal de $5.000.

Fines de semana: 25% en gastronomía y tiendas Full de YPF, con tope de $8.000. Marzo de 2026 comienza con un desafío clave para las familias de la provincia de Buenos Aires: el inicio del ciclo lectivo en un contexto de inflación persistente. El costo de la canasta escolar —que incluye útiles, uniformes y calzado— ejerce una fuerte presión sobre el presupuesto mensual. En este marco, Banco Provincia reconfiguró su esquema de beneficios para ofrecer un alivio concreto en los rubros de mayor impacto.

La billetera virtual Cuenta DNI lanzó promociones especiales por la “Vuelta a Clases”, con un 10% de ahorro en librerías los lunes y martes, sin tope de reintegro. A su vez, a través de Provincia Compras y tarjetas de crédito asociadas, se habilitaron descuentos de hasta el 20% en indumentaria, calzado y casas de deporte, con financiación de hasta 9 cuotas sin interés. El objetivo es facilitar la compra de artículos tecnológicos y textiles, permitiendo distribuir los gastos más elevados del mes.

Cuenta DNI En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras. Banco Provincia Además del foco educativo, la entidad reforzó sus beneficios habituales en alimentos para sostener el consumo cotidiano. El descuento en comercios de cercanía —como carnicerías, granjas y pescaderías— se extendió de lunes a viernes con un 20% de rebaja y un tope semanal de $5.000. Así, Banco Provincia articula apoyo escolar y ahorro diario, consolidando a Cuenta DNI como una herramienta clave para la economía de los bonaerenses en 2026.

Cómo cambiaron los descuentos de Cuenta DNI para marzo 2026 Para marzo de 2026, la billetera virtual Cuenta DNI incorporó una flexibilización clave en su esquema de ahorros para acompañar el aumento estacional del consumo. El cambio principal es la extensión del beneficio en comercios de cercanía —como carnicerías, granjas y pescaderías— que ahora rige de lunes a viernes con un 20% de reintegro y un tope semanal de $5.000. Así, los usuarios pueden organizar mejor sus compras y alcanzar el máximo ahorro con un gasto acumulado de $25.000 en la semana.

En paralelo, Banco Provincia reforzó las promociones vinculadas a la “Vuelta a Clases” y al consumo familiar. Se mantiene el 10% de ahorro en librerías los lunes y martes sin tope de reintegro, un beneficio que puede combinarse con el descuento en comercios barriales. Para los fines de semana, continúan las promociones en gastronomía y en tiendas Full de YPF (excepto combustibles), con un 25% de descuento y un tope semanal de $8.000.

Cuenta DNI Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.