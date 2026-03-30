Cambio clave en Cuenta DNI: cómo es el descuento en comercios de cercanía a partir de 2026 La billetera del Banco Provincia amplía sus días de ahorro y suma más flexibilidad para que los usuarios puedan organizar mejor sus compras y aprovechar al máximo los beneficios del mes. Por + Seguir en







Las promociones en Cuenta DNI que debés conocer. Redes sociales

Cuenta DNI amplió el descuento en comercios de cercanía y ahora está disponible cinco días por semana.

El beneficio aplica en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de reintegro semanal de $5.000.

La ampliación permite distribuir compras durante la semana y alcanzar más fácil el tope de ahorro.

El esquema se puede combinar con otros descuentos, como librerías, farmacias, gastronomía y supermercados. La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia renovó uno de sus beneficios más utilizados con un cambio en la modalidad de descuentos en comercios de cercanía, con el objetivo de que más usuarios puedan organizar sus compras y aprovechar mejor el ahorro disponible cada semana. Esta modificación forma parte de una estrategia para darle mayor flexibilidad al programa de beneficios, permitiendo que las personas no tengan que concentrar todas sus compras en un solo día y puedan distribuirlas de manera más cómoda a lo largo de la semana.

Durante este mes, la promoción en comercios de barrio —como carnicerías, granjas y pescaderías— estará vigente cinco días a la semana y mantiene un tope de reintegro semanal de $5.000. Este beneficio se convirtió en una de las herramientas de ahorro más importantes para los clientes de la entidad, especialmente en productos de consumo cotidiano, ya que permite obtener un reintegro directo sobre compras esenciales del hogar.

Cuenta DNI Redes sociales Gracias a esta ampliación de días, los usuarios ahora tienen más margen para planificar sus compras y alcanzar con mayor facilidad el tope máximo de descuento semanal. De esta manera, Cuenta DNI no solo ofrece un ahorro concreto, sino que también permite organizar mejor el presupuesto mensual, distribuyendo los gastos de forma más equilibrada y aprovechando al máximo los beneficios que brinda la aplicación.

Cómo cambió el descuento en comercios de cercanía con Cuenta DNI en 2026 El esquema mensual de Cuenta DNI del Banco Provincia se destaca por su versatilidad, ya que el beneficio en comercios de cercanía —disponible ahora durante cinco días a la semana— puede combinarse con otras promociones vigentes para maximizar el ahorro. Los usuarios pueden organizar sus compras según el día: los lunes y martes hay descuentos en librerías, mientras que los miércoles y jueves el beneficio se aplica en farmacias y perfumerías, lo que permite acumular reintegros de forma planificada.

Además de estas promociones semanales, durante el mes continúan vigentes otros beneficios que acompañan el consumo cotidiano. Entre ellos se incluyen descuentos en locales gastronómicos durante los fines de semana, promociones en supermercados, beneficios en universidades y rebajas en ferias y mercados bonaerenses. Con este esquema, la billetera digital ofrece una propuesta integral que permite ahorrar en distintos rubros a lo largo del mes y organizar mejor los gastos diarios.

cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.