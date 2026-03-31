La Cuenta DNI ofrece beneficios para que puedas hacer Inversiones con tu dinero gracias a los ahorros exclusivos
El programa es impulsado por el Municipio de La Plata en el Mercado Bonaerense Fijo, donde la nueva lista de precios accesibles estará vigente hasta el 1° de abril.
Se incorporó una nueva carnicería con ofertas y cortes destacados que incluye un descuento especial del 10% destinado exclusivamente a jubilados.
La oferta de productos abarca panificados, lácteos y carnes. Se mantiene el beneficio del 40% de reintegro pagando con la aplicación Cuenta DNI.
También se incluyen sectores de frutas y verduras de estación a precios de referencia. Se ofrecen combos y promociones especiales para maximizar el ahorro familiar.
Con el inicio del mes de abril de 2026, el Banco Provincia finaliza su compromiso con el bolsillo de los consumidores a través de los beneficios en Mercados Bonaerenses mediante la aplicación Cuenta DNI. Es importante destacar que este tope se mantiene hasta el miércoles 1, lo que permitió alcanzar un ahorro mensual significativo este mes.
Para hacer efectivo el descuento, los usuarios deben realizar sus pagos a través de las funciones nativas de la aplicación, como "Pagar QR" o "Clave DNI", asegurándose de que el puesto de venta esté correctamente identificado con la señalética oficial del programa para garantizar el reintegro.
Qué promociones tiene el Mercado Bonaerense con Cuenta DNI en abril 2026
La Municipalidad de La Plata ha oficializado un nuevo listado de precios de referencia para el Mercado Bonaerense Fijo, con vigencia establecida hasta el próximo 1° de abril.
Esta actualización busca garantizar el acceso a productos de primera necesidad a valores más competitivos, funcionando como una herramienta de alivio económico para los vecinos de la capital provincial. La propuesta destaca por su amplitud, integrando desde productos panificados y lácteos hasta artículos de limpieza, higiene personal, bebidas y alimentos congelados en un solo lugar.
En términos operativos, el mercado se consolida como un punto de referencia clave en la región para combatir el impacto de la inflación mediante la combinación de combos promocionales y beneficios financieros.
Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026
Panadería
Kilo de pan: $2.200
Docena de facturas: $4.000
2 prepizzas: $2.800
Pan rallado (500 g): $1.100
Carnes y granja
3 kg de pata muslo: $12.000
1 kg de alitas: $2.500
2 kg de bifes de cerdo: $16.000
Kilo de asado: $15.900
2 kg de carne picada: $15.000
Lácteos y almacén
Leche sachet Belgrano: $1.000
Yogur (2 unidades): $2.200
Queso cremoso (kg): $6.750
Galletitas Criollitas (6 paquetes): $3.000
Congelados
Pack 40 hamburguesas: $25.450
1 kg patitas + 1 kg medallones: $11.890
1 kg bastones de merluza + medallones: $9.980
Verdulería
Maple de 30 huevos (x2): $9.000
Bolsa de papa: $4.000
2 kg zapallito: $2.000
3 kg cebolla: $1.500
Limpieza e higiene
Combo detergente + esponjas + guantes: $7.500
Kit baño completo: $7.200
Cloro puro (1 litro): $750
Bebidas (combos)
Fernet Branca + Coca Cola: $18.800
Gancia + Sprite: $10.900
Smirnoff + jugo: $10.000
Beneficios y promociones
40% de reintegro con Cuenta DNI en todos los productos
10% de descuento para jubilados
Precios más bajos llevando envases reutilizables
Ventas mayoristas y envíos a domicilio según distancia
Posibilidad de mejorar presupuestos
Producción local y vivero
Plantines de huerta desde $990
Plantas aromáticas a $2.000
Tierra, compost y humus
Descuentos en árboles y macetas pagando en efectivo