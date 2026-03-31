Descuentos especiales en el Mercado Bonaerense: cuánto podés ahorrar con Cuenta DNI en abril 2026 Un detalle fundamental de esta promoción es su disponibilidad, ya que se mantiene vigente todos los días de la semana, permitiendo que los vecinos organicen sus compras. Por + Seguir en







La Cuenta DNI ofrece beneficios para que puedas hacer Inversiones con tu dinero gracias a los ahorros exclusivos

El programa es impulsado por el Municipio de La Plata en el Mercado Bonaerense Fijo, donde la nueva lista de precios accesibles estará vigente hasta el 1° de abril.

Se incorporó una nueva carnicería con ofertas y cortes destacados que incluye un descuento especial del 10% destinado exclusivamente a jubilados.

La oferta de productos abarca panificados, lácteos y carnes. Se mantiene el beneficio del 40% de reintegro pagando con la aplicación Cuenta DNI.

También se incluyen sectores de frutas y verduras de estación a precios de referencia. Se ofrecen combos y promociones especiales para maximizar el ahorro familiar. Con el inicio del mes de abril de 2026, el Banco Provincia finaliza su compromiso con el bolsillo de los consumidores a través de los beneficios en Mercados Bonaerenses mediante la aplicación Cuenta DNI. Es importante destacar que este tope se mantiene hasta el miércoles 1, lo que permitió alcanzar un ahorro mensual significativo este mes.

Para hacer efectivo el descuento, los usuarios deben realizar sus pagos a través de las funciones nativas de la aplicación, como "Pagar QR" o "Clave DNI", asegurándose de que el puesto de venta esté correctamente identificado con la señalética oficial del programa para garantizar el reintegro.

Qué promociones tiene el Mercado Bonaerense con Cuenta DNI en abril 2026 cuenta dni Paso a paso para acceder a un descuento del 40% en vacaciones con Cuenta DNI. La Municipalidad de La Plata ha oficializado un nuevo listado de precios de referencia para el Mercado Bonaerense Fijo, con vigencia establecida hasta el próximo 1° de abril.

Esta actualización busca garantizar el acceso a productos de primera necesidad a valores más competitivos, funcionando como una herramienta de alivio económico para los vecinos de la capital provincial. La propuesta destaca por su amplitud, integrando desde productos panificados y lácteos hasta artículos de limpieza, higiene personal, bebidas y alimentos congelados en un solo lugar.

En términos operativos, el mercado se consolida como un punto de referencia clave en la región para combatir el impacto de la inflación mediante la combinación de combos promocionales y beneficios financieros.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Panadería Kilo de pan: $2.200

Docena de facturas: $4.000

2 prepizzas: $2.800

Pan rallado (500 g): $1.100 Carnes y granja 3 kg de pata muslo: $12.000

1 kg de alitas: $2.500

2 kg de bifes de cerdo: $16.000

Kilo de asado: $15.900

2 kg de carne picada: $15.000 Lácteos y almacén Leche sachet Belgrano: $1.000

Yogur (2 unidades): $2.200

Queso cremoso (kg): $6.750

Galletitas Criollitas (6 paquetes): $3.000 Congelados Pack 40 hamburguesas: $25.450

1 kg patitas + 1 kg medallones: $11.890

1 kg bastones de merluza + medallones: $9.980 Verdulería Maple de 30 huevos (x2): $9.000

Bolsa de papa: $4.000

2 kg zapallito: $2.000

3 kg cebolla: $1.500 Limpieza e higiene Combo detergente + esponjas + guantes: $7.500

Kit baño completo: $7.200

Cloro puro (1 litro): $750 Bebidas (combos) Fernet Branca + Coca Cola: $18.800

Gancia + Sprite: $10.900

Smirnoff + jugo: $10.000 Beneficios y promociones 40% de reintegro con Cuenta DNI en todos los productos

10% de descuento para jubilados

Precios más bajos llevando envases reutilizables

Ventas mayoristas y envíos a domicilio según distancia

Posibilidad de mejorar presupuestos Producción local y vivero Plantines de huerta desde $990

Plantas aromáticas a $2.000

Tierra, compost y humus

Descuentos en árboles y macetas pagando en efectivo