Así es el bono extra que ANSES le paga a desempleados en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago de una asistencia económica para personas que se quedaron sin trabajo y cumplen con los requisitos vigentes durante el primer mes del año.







La prestación funciona como un ingreso mensual de acompañamiento durante la etapa sin empleo. Freepik

El apoyo económico alcanza hasta $341.000 y no se otorga de forma automática.

Está dirigido a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

El monto varía según el salario previo y los aportes realizados.

El cobro se realiza hacia el cierre de enero, según la terminación del DNI. El bono extra que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga a desempleados en enero de 2026 corresponde a la Prestación por Desempleo, una ayuda económica mensual que otorga el organismo previsional a trabajadores formales que quedaron sin empleo y atraviesan un período de búsqueda laboral, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Desempleo ANSES El valor final del pago depende del salario previo y los aportes realizados. Freepik Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES La Prestación por Desempleo es un beneficio pensado como respaldo económico transitorio para quienes fueron desvinculados de su trabajo formal sin haberlo decidido. Apunta a cubrir necesidades básicas mientras el beneficiario intenta reinsertarse en el mercado laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestración por Desempleo de ANSES Pueden solicitarla trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por cierre o quiebra de la empresa, por finalización de contrato o por conclusión de obra. En todos los casos, la desvinculación debe ser involuntaria.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en enero 2026 El importe se calcula según el mejor promedio salarial de los últimos meses trabajados y se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En enero de 2026, el monto mínimo es de $170.500 y el máximo llega a $341.000, según cada situación particular.

Cómo acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES El trámite puede realizarse de manera digital a través del sitio oficial de Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También está disponible la opción presencial, con turno previo en una oficina.

Desempleo ANSES El beneficio alcanza a distintos tipos de trabajadores registrados que quedaron sin empleo. Freepik Desempleo: cuándo cobro en enero 2026 Los pagos se efectúan en la última semana de enero, de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma queda establecido de la siguiente manera: DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.