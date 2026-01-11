11 de enero de 2026 Inicio
Prestación por Desempleo de ANSES: estos son los montos variables de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los valores actualizados y el calendario de pago de este beneficio destinado a trabajadores formales que quedaron sin empleo y cumplen los requisitos vigentes.

Los montos se ajustan en función del salario mínimo y la historia laboral de cada solicitante.

  • El beneficio está dirigido a personas despedidas sin causa, por cierre de empresa o finalización de contratos.

  • Los importes se calculan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil y los aportes previos del trabajador.

  • El monto puede ubicarse entre $170.500 y $341.000 durante enero de 2026.

  • El cobro se realizará en los últimos días del mes, de acuerdo con la terminación del DNI.

La Prestación por Desempleo de ANSES tiene como objetivo acompañar económicamente a quienes perdieron su fuente laboral por motivos ajenos a su voluntad. Según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el pago correspondiente a enero de 2026 se realizará hacia fin de mes y contará con montos variables que dependen de la situación laboral previa de cada beneficiario.

El cobro en enero se organiza por DNI y se concentra en la última semana del mes.
ANSES deposita hasta $341.000 en enero 2026 a desempleados: de qué se trata

La Prestación por Desempleo funciona como un ingreso mensual transitorio para trabajadores formales sin empleo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

La asistencia está destinada a trabajadores registrados que fueron desvinculados sin causa, por quiebra o cierre de la empresa, o por la finalización de un contrato temporal. Anses evalúa cada caso en función del tipo de empleo y los aportes realizados en los años previos al despido.

En el caso del personal permanente, se exige un mínimo de seis meses de aportes dentro de los últimos tres años. Para quienes se desempeñaron como temporarios o de temporada, el requisito es haber trabajado más de 90 días en el último año. En tanto, los obreros de la construcción deben acreditar al menos ocho meses de aportes en los dos años anteriores al fin de la obra.

Montos de la Prestación por Desempleo de ANSES en enero 2026

El importe mensual está atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Durante enero de 2026, el piso del beneficio equivale al 50% del salario mínimo, es decir $170.500, mientras que el tope alcanza el 100% del SMVM, fijado en $341.000. Anses determina el monto final de manera individual, considerando la antigüedad laboral y los aportes efectuados. Por eso, no todos los beneficiarios cobran la misma suma, aunque siempre dentro de esos valores establecidos por la normativa.

El calendario de pagos se organiza por terminación de DNI y se concentra a fin de mes.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El organismo previsional informó que el pago se realizará en los últimos días de enero, según la terminación del DNI. El cronograma de pago queda organizado de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

