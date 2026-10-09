Se promulgó la Ley de Inocencia Fiscal II: los puntos clave y los principales cambios La legislación introduce modificaciones en la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, que se amplió y permite el ingreso de nuevos contribuyentes. El objetivo es incentivar la exteriorización de ahorros en dólares no declarados al eliminar topes de ingresos y flexibilizar controles. Por Agregar C5N en









Promulgan la Inocencia Fiscal II.

El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley 27.826, conocida como Inocencia Fiscal II, que introduce modificaciones en el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, modifica la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 y actualiza las sanciones de la Ley de Trabajadores Rurales.

La legislación quedó vigente luego de que el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete Diego Santilli, firmen el decreto 1160/2026. El mismo aclara que los cambios al régimen simplificado tendrán efectos para los períodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025.

El proyecto se aprobó en el Senado con 44 votos a favor y 23 en contra. "Lo que estamos haciendo es un acto de reconocimiento de un Estado que le robó a los ciudadanos", afirmó la presidenta de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Cuáles son los principales puntos de la ley de Inocencia Fiscal II La iniciativa elimina los topes para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias, que estaban fijados en $1.000 millones para los ingresos y $10.000 millones en el caso del patrimonio. También redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

A partir de su entrada en vigencia, será considerada "significativa" una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente. Incluso en esos casos, no habrá discrepancia significativa si el monto no supera los $5 millones.

En el caso de que la inconsistencia detectada sea mayor, el contribuyente tendrá un plazo de 15 días a partir de la notificación para aceptar la liquidación y cancelar la deuda. Además, la carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre ARCA. Un punto clave tiene que ver con los funcionarios: podrán usar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada del impuesto a las Ganancias, pero no estarán alcanzados por la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni ningún beneficio o inmunidad tributaria contemplados en el régimen. Por último, Inocencia Fiscal II establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, incluyendo una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.