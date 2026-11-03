En plena crisis de las pymes, el Gobierno anunció que suspende los embargos de ARCA El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió los inconvenientes financieros de las pequeñas y medianas empresas, por lo que expuso la determinación que tomó la gestión libertaria. Además, se extendió el plan de cuotas sobre deudas con el organismo. Por Agregar C5N en









El Gobierno anunció que suspende los embargos de la Agenda de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo que viene, con la intención de darle un alivio a las pymes, en medio de la crisis económica que afecta a las empresas.

En la 32° edición de la Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Luis Caputo, describió el inconveniente financiero que afrontan las pequeñas y medianas compañías, ante la baja en el consumo.

"Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Ahora podemos hacer lo que podemos hacer. Hoy entendemos que las pymes tienen un problema financiero y con los embargos. La primera medida que vamos a anunciar es suspender los embargos de ARCA hasta mayo del año que viene", indicó el titular del Palacio de Hacienda, que recibió numerosos aplausos de los presentes.

En tal sentido, Caputo también anunció una segunda medida para las pymes. "La idea es que les dé margen para ordenar sus cuentas. Lo complementamos con una segunda medida que es que vamos a extender el plan de 18 cuotas, sobre lo que eran deudas con ARCA, que vencían hasta el 30 de junio. Lo vamos a extender hasta el 31 de octubre. O sea, le vamos a dar 18 meses de plazos para que tengan holgura financiera", describió.

Caputo aseguró que el objetivo es "bajar el costo argentino y no engañándonos con devaluaciones" El ministro de Economía, Luis Caputo, expone este martes en la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), donde expresó que el objetivo es "bajar el costo argentino y no engañándonos con devaluaciones". "La forma es la que todos sabemos que es, y es la que estamos haciendo: bajando impuestos y regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

El titular del Palacio de Hacienda rechazó de forma tajante las propuestas de devaluación como mecanismo para ganar competitividad, calificándolas de "miopía económica" que empobrece a los asalariados. "La forma de bajar el costo argentino es bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció. En materia de infraestructura, detalló que se han concesionado 9.000 kilómetros de rutas y se sumarán 12.000 más. Además, adelantó que el presupuesto nacional incluirá un artículo para eximir de impuestos nacionales, provinciales y municipales a las nuevas trazas o ampliaciones viales. Entre otros proyectos logísticos, mencionó la licitación del Belgrano Cargas (7.600 km de vías en 16 provincias), la licitación de la hidrovía y la futura ley de cabotaje, medidas que —según estimó— reducirán los costos de transporte entre un 10% y un 30%.