6 de octubre de 2026 Inicio
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Argentina fue el cuarto país del mundo con mayor caída de la industria en los últimos tres años

La producción manufacturera cayó 11,2% desde 2023 y quedó por debajo de la evolución de la mayoría de las economías relevadas. Solo Palestina, Qatar y Bulgaria tuvieron un retroceso mayor.

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Solo Palestina

Solo Palestina, Qatar y Bulgaria tuvieron un retroceso mayor.

La Argentina registró el cuarto peor desempeño industrial del mundo en los últimos tres años. La producción manufacturera se ubicó en julio de 2026 un 11,2% por debajo del nivel de 2023, según una comparación de 84 países elaborada a partir de datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Las estructuras serán instaladas a unos siete kilómetros de la costa de Punta Colorada. 
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El resultado ubica al país entre las economías con mayor retroceso fabril a nivel global. En contraste, la mediana de los 84 países analizados mostró un crecimiento de 5,9% durante el mismo período.

Los países que tuvieron una caída mayor

Por debajo de la Argentina aparecen Palestina, Qatar y Bulgaria. El caso palestino está marcado por la paralización de buena parte de la actividad industrial de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Qatar, en tanto, sufrió el impacto de ataques sobre sus complejos industriales y un fuerte derrumbe de sus exportaciones de gas.

Bulgaria también tuvo un retroceso superior al argentino, en un escenario afectado por la crisis de la industria automotriz europea y las sanciones contra la empresa propietaria de su única refinería.

La diferencia también se observa al comparar a la Argentina con las principales economías. Desde 2023, la producción manufacturera creció 19,7% en China, 2,7% en Brasil y 2,1% en Estados Unidos.

En el caso argentino, además, la contracción continuó durante 2026. Según el último dato del INDEC disponible, la actividad industrial cayó 5% en julio respecto de junio y 4,9% en la comparación interanual. En los primeros siete meses del año acumuló una baja de 2,6%.

El deterioro alcanza a buena parte de las ramas industriales: 12 de las 16 divisiones relevadas registraron caídas interanuales en julio. Entre los mayores retrocesos se encontraron la fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos, con una baja del 31,4%, y maquinaria y equipo, que descendió 26,7%.

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