Argentina fue el cuarto país del mundo con mayor caída de la industria en los últimos tres años La producción manufacturera cayó 11,2% desde 2023 y quedó por debajo de la evolución de la mayoría de las economías relevadas. Solo Palestina, Qatar y Bulgaria tuvieron un retroceso mayor. Por Agregar C5N en









Solo Palestina, Qatar y Bulgaria tuvieron un retroceso mayor.

La Argentina registró el cuarto peor desempeño industrial del mundo en los últimos tres años. La producción manufacturera se ubicó en julio de 2026 un 11,2% por debajo del nivel de 2023, según una comparación de 84 países elaborada a partir de datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

El resultado ubica al país entre las economías con mayor retroceso fabril a nivel global. En contraste, la mediana de los 84 países analizados mostró un crecimiento de 5,9% durante el mismo período.

Los países que tuvieron una caída mayor Por debajo de la Argentina aparecen Palestina, Qatar y Bulgaria. El caso palestino está marcado por la paralización de buena parte de la actividad industrial de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Qatar, en tanto, sufrió el impacto de ataques sobre sus complejos industriales y un fuerte derrumbe de sus exportaciones de gas.

Bulgaria también tuvo un retroceso superior al argentino, en un escenario afectado por la crisis de la industria automotriz europea y las sanciones contra la empresa propietaria de su única refinería.

La diferencia también se observa al comparar a la Argentina con las principales economías. Desde 2023, la producción manufacturera creció 19,7% en China, 2,7% en Brasil y 2,1% en Estados Unidos.