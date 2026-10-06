Se perdieron más de 5 mil empleos privados en la provincia de Buenos Aires en mayo La provincia registró una baja de 5.046 puestos de trabajo asalariados registrados respecto de abril. El dato se suma al fuerte retroceso de la industria bonaerense, que en dos años eliminó más de 30 mil empleos. Por Agregar C5N en









En mayo, se perdieron más de 5 mil empleos privados en la provincia de Buenos Aires

En mayo del 2026 se perdieron 5.046 empleos asalariados privados en la provincia de Buenos Aires, según reveló el informe mensual de septiembre de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

La cifra corresponde al conjunto del empleo privado bonaerense y surge de una serie que descuenta las variaciones estacionales. El documento señala que el empleo privado de la provincia volvió a retroceder en términos mensuales.

La industria bonaerense perdió más de 30 mil puestos en dos años El deterioro también se refleja en la actividad industrial. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la industria bonaerense perdió 30.748 empleos registrados, lo que representa una caída del 5,7%.

El retroceso se profundizó durante 2025. Entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de ese año desaparecieron 18.222 puestos industriales, un 3,5% menos. Al cierre de 2025, el empleo industrial privado bonaerense alcanzaba los 509.739 trabajadores.

La pérdida de puestos se extendió a casi todas las ramas de actividad. La fabricación de productos textiles fue una de las más afectadas, con 2.570 empleos menos, mientras que la producción de calzado y artículos de cuero registró una baja de 2.150 puestos.