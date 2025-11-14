ARCA prorrogó el plazo para la adhesión al plan de pagos del Impuesto a las Ganancias El organismo detalló que también se dispone la disminución de la tasa de interés aplicable, respecto de aquellos planes de facilidades de pago que se presenten hasta el 30 de noviembre de 2025. Por







Nueva fecha para adherir a la refinanciación del Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la prórroga a la adhesión al régimen de facilidades de pago del impuesto a las Ganancias para incentivar a los contribuyentes a que regularicen su situación antes de fin de año.

Entre las medidas oficializadas mediante la Resolución General 5788/2025 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, también se incluye una reducción en la tasa de financiación.

Según lo establecido, los contribuyentes podrán adherir a planes para regularizar saldos de declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias correspondientes a períodos fiscales no prescriptos. El régimen apunta especialmente a quienes hayan computado quebrantos de forma incorrecta, ya sea por aplicar valores actualizados no permitidos o por errores en la imputación, y que rectifiquen sus presentaciones.

ARCA Régimen ganancias La disposición también alcanza a los ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en los que se hayan computado quebrantos a valores históricos, tanto en declaraciones originales como rectificativas.

Además, la resolución impacta en la refinanciación de planes de pago vigentes contemplados en la Resolución General 5.742 y sus modificaciones. En todos los casos, el plazo de adhesión, que vencía originalmente el 28 de noviembre de 2025, se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2025.

En paralelo, ARCA resolvió reducir la tasa de interés de financiación al 1% mensual para quienes adhieran a los planes antes del 30 de noviembre de 2025, en reemplazo de la tasa más elevada prevista anteriormente.