La Aduana secuestró 129 kilos de marihuana en Ezeiza y Misiones en un solo día

Fue en distintos procedimientos, que se realizaron en un vuelo proveniente de Italia y en un auto que buscaba cruzar el paso internacional Bernardo de Irigoyen.

Por
El personal de la Aduana frustró el ingreso de 129 kilogramos de marihuana a la Argentina, en el marco de un operativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otro en la provincia de Misiones, llevados a cabo con menos de 24 horas de diferencia.

Si bien el total anual tuvo un crecimiento, la recaudación  cayó en el mes de diciembre, en relación al mismo período del año anterior.
El primer procedimiento fue realizado en el vuelo AR1141 proveniente de la ciudad italiana de Roma, donde el personal advirtió irregularidades en el equipaje de un hombre colombiano identificado como Jhon Crismatc Ocampo Peláez.

En este marco, las autoridades hallaron 17 kilos de cogollos de marihuana envueltos en papel film y aluminio, descubiertos en su valija y mochila.

En tanto, dos hombres que intentaban ingresar a la Argentina a bordo de un Chevrolet gris fueron interceptados luego de que presentaran anomalías en sus documentos en el paso internacional Bernardo de Irigoyen. Ante esta situación, los agentes descubrieron 188 panes de marihuana (un total de 112 kilos) ocultos en el baúl y debajo de los asientos.

