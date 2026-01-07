De qué se trata el Monotributo Digital y qué diferencia tendría con el actual

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone crear un dentro del Monotributo dirigido a trabajadores digitales.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone crear un subrégimen dentro del Monotributo dirigido a trabajadores que desarrollan actividades económicas en entornos digitales . Se trata del proyecto de Monotributo Digital . El Gobierno mira con buenos ojos la iniciativa y evalúa cómo sería su implementación.

ARCA definió cuáles son los pagos que tienen que hacer monotributistas y autónomos en enero 2026: cuáles son

Vale tener presente que para que el Monotributo Digital se pueda poner en marcha, la iniciativa debe ser aprobada por ambas Cámaras (Diputados y Senadores) y reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Dentro de la reglamentación, se detallará el paso a paso de cómo migrar al nuevo régimen de Monotributo Digital , y de avanzar el proyecto, se estima que podría estar en marcha durante el segundo semestre del 2026 .

Puntualmente, la iniciativa busca establecer un marco específico que contemple ingresos variables , facturación internacional, cobertura previsional, acceso al crédito, protección de datos y trazabilidad fiscal para quienes operan en plataformas o prestan servicios digitales de manera independiente.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

La propuesta, presentada por la diputada mendocina Lourdes Arrieta (monobloque Fuerzas del Cielo), plantea la creación del "Monotributo Digital Autónomo" , una figura incorporada al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El objetivo es establecer un esquema que unifique la actividad económica digital bajo un régimen tributario y previsional específico.

El proyecto está orientado a trabajadores que operan en plataformas como Uber, Rappi, Fiverr o Upwork , así como a quienes prestan servicios digitales para clientes del exterior. Según los fundamentos, se trata de actividades que en muchos casos se realizan por fuera de los sistemas actuales de aportes y fiscalización , lo que genera una falta de integración al esquema formal.

El texto del proyecto define como trabajador digital autónomo a toda persona física que realice actividades económicas a través de plataformas o medios digitales, siempre que lo haga sin relación laboral de dependencia. La definición incluye tanto la oferta de servicios como la producción y comercialización de bienes intangibles en entornos digitales.

El Monotributo Digital Autónomo se aplicaría únicamente a personas con residencia fiscal en Argentina que desarrollen tareas económicas dentro del ecosistema digital, independientemente del tipo de plataforma utilizada o de si trabajan para clientes del país o del exterior.

El proyecto establece cinco grandes modalidades de trabajo incluidas dentro del nuevo régimen:

Plataformas de intermediación : comprende actividades desarrolladas mediante aplicaciones que conectan a prestadores y usuarios, como transporte, reparto, comercio electrónico o servicios bajo demanda.

: comprende actividades desarrolladas mediante aplicaciones que conectan a prestadores y usuarios, como transporte, reparto, comercio electrónico o servicios bajo demanda. Aplicaciones o entornos digitales propios : abarca a quienes comercializan productos o servicios digitales a través de sitios web personales, redes sociales o tiendas virtuales sin intermediación.

: abarca a quienes comercializan productos o servicios digitales a través de sitios web personales, redes sociales o tiendas virtuales sin intermediación. Teletrabajo independiente y trabajo remoto digital : incluye actividades efectuadas a distancia sin relación laboral formal, con prestación autónoma a clientes o empresas.

: incluye actividades efectuadas a distancia sin relación laboral formal, con prestación autónoma a clientes o empresas. Servicios y contenidos digitales independientes : incorpora tareas de diseño, edición audiovisual, docencia virtual, desarrollo de software, marketing digital, producción para redes sociales o plataformas de streaming.

: incorpora tareas de diseño, edición audiovisual, docencia virtual, desarrollo de software, marketing digital, producción para redes sociales o plataformas de streaming. Exportación de servicios digitales: contempla la prestación de servicios a clientes extranjeros, siempre que el trabajador mantenga residencia fiscal en el país.

Con este esquema, el proyecto abarca tanto actividades vinculadas a plataformas globales como trabajos digitales desarrollados en forma directa.