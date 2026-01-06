ARCA definió cuáles son los pagos que tienen que hacer monotributistas y autónomos en enero 2026: cuáles son

ARCA publicó el calendario de vencimientos de enero 2026 con fechas clave para monotributo, autónomos y otros contribuyentes según CUIT.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario oficial de vencimientos de enero de 2026 , con fechas clave que impactan de lleno en monotributistas y trabajadores autónomos . El esquema establece plazos concretos para cumplir con las obligaciones fiscales y previsionales del inicio del año .

Cuáles son las fechas límites que definió ARCA para el Monotributo en enero 2026

Desde el organismo remarcaron que respetar el cronograma es central para evitar sanciones . Las fechas límites de enero varían según el tipo de contribuyente y, en algunos casos, según la terminación del CUIT , por lo que recomiendan revisar el detalle con atención.

El calendario difundido por ARCA fija vencimientos específicos para los dos regímenes más consultados: monotributo y trabajadores autónomos . En el caso de los autónomos, el pago mensual se organiza por terminación de CUIT: los finalizados en 0, 1, 2 y 3 vencen el lunes 5 de enero de 2026; los terminados en 4, 5 y 6, el martes 6; y los CUIT que concluyen en 7, 8 y 9, el miércoles 7 .

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero insistieron en la importancia de cumplir en término y advirtieron de manera textual: “El incumplimiento de las obligaciones dentro de las fechas previstas puede derivar en intereses, multas y otras sanciones administrativas ”.

Para los monotributistas , ARCA estableció una fecha única de vencimiento . La cuota mensual del monotributo correspondiente a enero deberá abonarse hasta el martes 20 de enero de 2026 , sin distinción por terminación de CUIT. Esto implica que todos los pequeños contribuyentes comparten el mismo plazo para cumplir con el pago.

Además del monotributo y los autónomos, el cronograma de ARCA incluye obligaciones para empleadores, trabajadores de casas particulares y responsables inscriptos en el IVA. La presentación y el pago del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) para empleadores vencen entre el 9 y el 13 de enero, según la terminación del CUIT.

El pago obligatorio de casas particulares, mediante el Formulario 102/RT, opera el lunes 12 de enero para todos los casos, mientras que el pago voluntario a través del Formulario 575/RT tiene como fecha límite el jueves 15 de enero.

En tanto, los responsables inscriptos en el IVA deberán presentar la declaración jurada y el Libro de IVA Digital entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero. Desde el organismo señalaron de forma explícita: “Recomendamos anticipar la gestión para evitar demoras del sistema”.

Con varios vencimientos concentrados en la segunda quincena del mes, enero aparece como un período clave para ordenar pagos y presentaciones. Cumplir en término con las fechas límites definidas por ARCA permite evitar recargos, multas y comenzar el año con la situación fiscal al día.