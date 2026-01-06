6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ARCA definió cuáles son los pagos que tienen que hacer monotributistas y autónomos en enero 2026: cuáles son

ARCA publicó el calendario de vencimientos de enero 2026 con fechas clave para monotributo, autónomos y otros contribuyentes según CUIT.

Por
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario oficial de vencimientos de enero de 2026, con fechas clave que impactan de lleno en monotributistas y trabajadores autónomos.
  • Desde el organismo remarcaron que respetar el cronograma es central para evitar sanciones. Las fechas límites de enero varían según el tipo de contribuyente y, en algunos casos, según la terminación del CUIT.
  • El calendario difundido por ARCA fija vencimientos específicos para los dos regímenes más consultados: monotributo y trabajadores autónomos.
  • En tanto, los responsables inscriptos en el IVA deberán presentar la declaración jurada y el Libro de IVA Digital entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario oficial de vencimientos de enero de 2026, con fechas clave que impactan de lleno en monotributistas y trabajadores autónomos. El esquema establece plazos concretos para cumplir con las obligaciones fiscales y previsionales del inicio del año.

ARCA informó el calendario fiscal del año que recién comienza
Te puede interesar:

Cuáles son las fechas límites que definió ARCA para el Monotributo en enero 2026

Desde el organismo remarcaron que respetar el cronograma es central para evitar sanciones. Las fechas límites de enero varían según el tipo de contribuyente y, en algunos casos, según la terminación del CUIT, por lo que recomiendan revisar el detalle con atención.

ARCA Monotributo
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Qué pagos deben hacer monotributistas y autónomos en ARCA en enero 2026

El calendario difundido por ARCA fija vencimientos específicos para los dos regímenes más consultados: monotributo y trabajadores autónomos. En el caso de los autónomos, el pago mensual se organiza por terminación de CUIT: los finalizados en 0, 1, 2 y 3 vencen el lunes 5 de enero de 2026; los terminados en 4, 5 y 6, el martes 6; y los CUIT que concluyen en 7, 8 y 9, el miércoles 7.

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero insistieron en la importancia de cumplir en término y advirtieron de manera textual: “El incumplimiento de las obligaciones dentro de las fechas previstas puede derivar en intereses, multas y otras sanciones administrativas”.

Para los monotributistas, ARCA estableció una fecha única de vencimiento. La cuota mensual del monotributo correspondiente a enero deberá abonarse hasta el martes 20 de enero de 2026, sin distinción por terminación de CUIT. Esto implica que todos los pequeños contribuyentes comparten el mismo plazo para cumplir con el pago.

Además del monotributo y los autónomos, el cronograma de ARCA incluye obligaciones para empleadores, trabajadores de casas particulares y responsables inscriptos en el IVA. La presentación y el pago del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) para empleadores vencen entre el 9 y el 13 de enero, según la terminación del CUIT.

El pago obligatorio de casas particulares, mediante el Formulario 102/RT, opera el lunes 12 de enero para todos los casos, mientras que el pago voluntario a través del Formulario 575/RT tiene como fecha límite el jueves 15 de enero.

En tanto, los responsables inscriptos en el IVA deberán presentar la declaración jurada y el Libro de IVA Digital entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero. Desde el organismo señalaron de forma explícita: “Recomendamos anticipar la gestión para evitar demoras del sistema”.

Con varios vencimientos concentrados en la segunda quincena del mes, enero aparece como un período clave para ordenar pagos y presentaciones. Cumplir en término con las fechas límites definidas por ARCA permite evitar recargos, multas y comenzar el año con la situación fiscal al día.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Impuesto al Cheque retiene un 1,2% sobre las transacciones financieras.

Impuesto al Cheque: ARCA dio marcha atrás y excluyó del pago a las billeteras virtuales

Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 6 de enero

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central volvió a comprar reservas después de nueve meses

Economía lanzó una licitación Dólar Linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

Economía lanzó una licitación dólar linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

Fuerte baja de la pobreza en la Ciudad: cayó un 10,8%, pero aumentó la desigualdad

Fuerte baja de la pobreza en la Ciudad: cayó un 10,8%, pero aumentó la desigualdad

Rating Cero

Nuevo estreno furor de Netflix.
play

Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

últimas noticias

play
Nuevo estreno furor de Netflix.

Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

Hace 6 minutos
Reapareció Diosdado Cabello y dejó un mensaje.

Diosdado Cabello reapareció en Caracas y dejó una advertencia tras la captura de Maduro: "Traidores nunca"

Hace 17 minutos
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

ARCA definió cuáles son los pagos que tienen que hacer monotributistas y autónomos en enero 2026: cuáles son

Hace 41 minutos
Informate sobre los Feriados que habrá este mes

Cuáles son todos los feriados que tendrá la Provincia de Buenos Aires en enero 2026

Hace 42 minutos
La dirigente comentó que planea volver a Venezuela lo antes posible.

Corina Machado le agradeció a Trump por la captura de Maduro y anunció que planea regresar a Venezuela

Hace 59 minutos