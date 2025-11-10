A cuánto llega la cuota de cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025

10 de noviembre de 2025 Inicio
Desde los emprendedores hasta los profesionales independientes, cada actualización genera análisis sobre cuánto deberán destinar este mes al pago de sus obligaciones.

Informate acerca de la cantidad de dinero que debe pagar cada categoria del Monotributo a ARCA

  • En noviembre de 2025 se actualizan las categorías y montos del Monotributo, una medida que afecta a miles de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.
  • Este régimen simplificado busca mantener la formalidad fiscal mediante escalas de pago diferenciadas según la facturación anual.
  • Las categorías van desde la A, con cuotas de $37.085,74, hasta la K, que alcanza los $1.208.890,60 para servicios.
  • Los valores varían también para la venta de bienes muebles, con incrementos progresivos que acompañan los niveles de ingresos.

Cada mes, miles de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes esperan conocer las actualizaciones del Monotributo, una herramienta clave para mantenerse dentro de la formalidad fiscal. En noviembre de 2025, las miradas vuelven a posarse sobre la tabla de categorías y los montos que define el organismo recaudador, un dato que impacta directamente en los bolsillos de quienes operan bajo este régimen simplificado.

La variación en las cuotas suele reflejar los ajustes económicos del país, y no son pocos los que siguen de cerca las modificaciones para planificar sus finanzas personales o profesionales. A medida que avanza el calendario, la pregunta vuelve a surgir con fuerza: ¿A cuánto asciende la cuota de cada categoría del monotributo en esta nueva actualización?

Qué monto debe pagar cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025

  • Categoría A: $ 37.085,74 servicios y venta de bienes muebles
  • Categoría B: $ 42.216,41 servicios y venta de bienes muebles
  • Categoría C: $ 49.435,58 servicios y $ 48.320,22 venta de bienes muebles
  • Categoría D: $ 63.357,80 servicios y $ 61.824,18 venta de bienes muebles
  • Categoría E: $ 89.714,31 servicios y $ 81.070,26 venta de bienes muebles
  • Categoría F: $ 112.906,59 servicios y $ 97.291,54 venta de bienes muebles
  • Categoría G: $ 172.457,38 servicios y $ 118.920,05 venta de bienes muebles
  • Categoría H: $ 391.400,62 servicios y $ 238.038,48 venta de bienes muebles
  • Categoría I: $ 721.650,46 servicios y $ 355.672,64 venta de bienes muebles
  • Categoría J: $ 874.069,29 servicios y $ 434.895,92 venta de bienes muebles
  • Categoría K: $ 1.208.890,60 servicios y $ 525.732,01 venta de bienes muebles

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

  • Categoría A: $ 8.992.597,87
  • Categoría B: $ 13.175.201,52
  • Categoría C: $ 18.473.166,15
  • Categoría D: $ 22.934.610,05
  • Categoría E: $ 26.977.793,60
  • Categoría F: $ 33.809.379,57
  • Categoría G: $ 40.431.835,35
  • Categoría H: $ 61.344.853,64
  • Categoría I: $ 68.664.410,05
  • Categoría J: $ 78.632.948,76
  • Categoría K: $ 94.805.682,90
Fechas de pago: cuáles son los vencimientos que tiene ARCA para sus impuestos en noviembre 2025

Cuáles son los topes de facturación para las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA para noviembre 2025

