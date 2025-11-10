A cuánto llega la cuota de cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025 Desde los emprendedores hasta los profesionales independientes, cada actualización genera análisis sobre cuánto deberán destinar este mes al pago de sus obligaciones. Por







En noviembre de 2025 se actualizan las categorías y montos del Monotributo, una medida que afecta a miles de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.

Este régimen simplificado busca mantener la formalidad fiscal mediante escalas de pago diferenciadas según la facturación anual.

Las categorías van desde la A, con cuotas de $37.085,74, hasta la K, que alcanza los $1.208.890,60 para servicios.

Los valores varían también para la venta de bienes muebles, con incrementos progresivos que acompañan los niveles de ingresos. Cada mes, miles de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes esperan conocer las actualizaciones del Monotributo, una herramienta clave para mantenerse dentro de la formalidad fiscal. En noviembre de 2025, las miradas vuelven a posarse sobre la tabla de categorías y los montos que define el organismo recaudador, un dato que impacta directamente en los bolsillos de quienes operan bajo este régimen simplificado.

