La recaudación tributaria del 2025 creció un 39,4% y superó los $183 billones. Según los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el año pasado se cobraron impuestos por un valor de $183,1 billones. Esto indica una caída en los ingresos anuales.







Si bien el total anual tuvo un crecimiento, la recaudación cayó en el mes de diciembre, en relación al mismo período del año anterior.

Según datos oficiales difundidos este viernes por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación total del 2025 alcanzó los $183.109.217 millones, lo que significó un aumento interanual del 39,4%. Los ingresos tributarios del Estado le ganaron a la inflación que cerró el año con un alza del 31%.

Desde el ARCA señalaron que el crecimiento de la recaudación tributaria estuvo principalmente impulsado por el impuesto a las ganancias que tuvo retenciones impositivas más altas, mayores ingresos del IVA impositivo, el impuesto al cheque y Seguridad Social por el crecimiento de la remuneración bruta promedio. Además, el Gobierno tuvo un impulso gracias a la tributo aduanero vinculado a las importaciones y que estuvo favorecida por el tipo de cambio en relación al dólar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARCA_informa/status/2007201170234945723&partner=&hide_thread=false Conocé los números de la recaudación tributaria anual 2025 https://t.co/oojL4mfJrz pic.twitter.com/RcIDCfDzy9 — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) January 2, 2026 En la vereda contraria, la recaudación impositiva de diciembre perdió contra la inflación. En el último mes, el ingreso tributario fue de $16.527.268, lo que significó un aumento del 27%, en comparación al mismo período del 2024. Sin embargo, se encontró cuatro puntos por debajo de la inflación.

El mes pasado, el IVA Neto tuvo un aumento del 21,5%, el IVA Impositivo del 25,1% y el IVA Aduanero logró un crecimiento del 11,7%. A su vez, el Impuesto a las Ganancias presentó una variación del 43,8% en relación al 2024. Este diciembre representó también la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total.

Entre los motivos de la caída de la recaudación durante diciembre pasado, se registró una enorme pérdida en derechos de exportación, con una baja del 58%, en comparación al mismo período del año anterior, a partir de la eliminación de la carga tributaria al sector agropecuario. Luego, los impuestos internos tuvieron una baja del 25% y Bienes Personales con una caída del 19%.