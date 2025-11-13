ARCA adelantó la fecha de pago del monotributo en noviembre 2025: cuándo será

Según comunicó la ex AFIP, esta modificación en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes es debido a los feriados nacionales que habrá este mes. El viernes 21 será día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 feriado por el Día de la Soberanía Nacional (que es el jueves 20).
Cuándo vence el monotributo de ARCA en noviembre 2025
Por este motivo, ARCA confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año será el jueves 20 de noviembre. La medida busca garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo.
Así son las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025
Categoría A
Impuesto integrado: $4.182,60
Aporte previsional: $13.663,17
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $37.085,74
Categoría B
Impuesto integrado: $7.946,95
Aporte previsional: $15.029,49
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $42.216,41
Categoría C
Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $16.532,44
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
Categoría D
Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $18.185,68
Obra social: $22.864,90
Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
Categoría E
Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $20.004,25
Obra social: $27.884,02
Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
Categoría F
Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $22.004,67
Obra social: $32.066,63
Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
Categoría G
Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $30.806,54
Obra social: $34.576,19
Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
Categoría H
Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $43.129,16
Obra social: $41.547,19
Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.