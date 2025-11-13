ARCA adelantó la fecha de pago del monotributo en noviembre 2025: cuándo será Por los feriados, el organismo modificó las fechas de cobro. Cuándo hay que pagar el monotributo. Por







ARCA confirmó la fecha.

El ARCA realizó una importante alerta para los monotributistas. El organismo nacional adelantó la fecha del pago de noviembre del 2025.

Esta modificación en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes es debido a los feriados nacionales que habrá este mes.

Confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año será el jueves 20 de noviembre.

La medida busca garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo. La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó una importante alerta para los monotributistas. El organismo nacional adelantó la fecha del pago de noviembre del 2025.

Según comunicó la ex AFIP, esta modificación en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes es debido a los feriados nacionales que habrá este mes. El viernes 21 será día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 feriado por el Día de la Soberanía Nacional (que es el jueves 20).

Cuándo vence el monotributo de ARCA en noviembre 2025 Por este motivo, ARCA confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año será el jueves 20 de noviembre. La medida busca garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo.