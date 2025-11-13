13 de noviembre de 2025 Inicio
ARCA adelantó la fecha de pago del monotributo en noviembre 2025: cuándo será

Por los feriados, el organismo modificó las fechas de cobro. Cuándo hay que pagar el monotributo.

Por
ARCA confirmó la fecha.

  • El ARCA realizó una importante alerta para los monotributistas. El organismo nacional adelantó la fecha del pago de noviembre del 2025.
  • Esta modificación en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes es debido a los feriados nacionales que habrá este mes.
  • Confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año será el jueves 20 de noviembre.
  • La medida busca garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó una importante alerta para los monotributistas. El organismo nacional adelantó la fecha del pago de noviembre del 2025.

A qué titulares de ARCA se le puede dar de baja en el monotributo si no cumplen este requisito en noviembre 2025

Según comunicó la ex AFIP, esta modificación en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes es debido a los feriados nacionales que habrá este mes. El viernes 21 será día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 feriado por el Día de la Soberanía Nacional (que es el jueves 20).

Cuándo vence el monotributo de ARCA en noviembre 2025

Por este motivo, ARCA confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año será el jueves 20 de noviembre. La medida busca garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo.

Así son las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

Categoría A

  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
